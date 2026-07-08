"Больше не получите". Зеленский подталкивает союзника к новому конфликту

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости, Виктор Жданов. Польша пересматривает масштабы поддержки Украины. Напряженность, спровоцированная героизацией пособников нацистов, грозит Киеву потерей ключевых военных поставок и финансовой помощи. О последствиях международного скандала — в материале РИА Новости.

Все еще впереди

Накануне саммита НАТО в Анкаре премьер-министр Дональд Туск предостерег польскую делегацию от "неосторожных обещаний" Украине. По его словам, финансирование киевского режима — не в приоритете Варшавы.

© AP Photo / Leon Neal Премьер-министр Польши Дональд Туск © AP Photo / Leon Neal Премьер-министр Польши Дональд Туск

Сгладить разногласия попыталась на недавней конференции в Гданьске глава правительства Украины Юлия Свириденко, не менее пяти раз поблагодарившая Польшу за оказанную помощь. Не помогло. Туск повторил, что Киев должен прекратить героизацию тех, кто устроил геноцид — Волынскую резню. Иначе на "доброжелательное отношение" Зеленский может не рассчитывать.

"Именно он несет ответственность за поиск путей ослабления этой напряженности", — подчеркнул польский премьер.

Итоги переговоров министра иностранных дел Радослава Сикорского с главой киевского МИД Андреем Сибигой не раскрыла ни одна из сторон. Зеленского же в Варшаве не ждут. Газета Dziennik Gazeta Prawna, ссылаясь на осведомленный источник, пишет, что президент Кароль Навроцкий решил ограничить контакты с ним.

На фоне этих споров рейтинг Навроцкого, по данным IBRiS, достиг 54,8% — на 8,4% больше, чем в прошлом месяце. И 60% поляков уже против вступления Украины в ЕС.

"Люди понимают, что это противоречит нашим военным, экономическим, демографическим и историческим интересам", — отметил вице-спикер сейма Кшиштоф Босак.

В Киеве тоже ужесточили риторику. Глава офиса Зеленского Кирилл Буданов* заявил, что пик конфликта с Варшавой "еще впереди". По его словам, Польша готовит ряд "незрелых эскалационных шагов" к Национальному дню памяти жертв Волынской резни 11 июля.

© AP Photo / Evgeniy Maloletka Кирилл Буданов* © AP Photo / Evgeniy Maloletka Кирилл Буданов*

Новое требование

На днях в Европарламент внесли поправку к докладу о евроинтеграции Украины, увязывающую перспективы Киева с отношением к геноциду на Волыни. Это инициатива крупнейшей фракции — Европейской народной партии, которую представляет глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и куда входит правящая в Польше "Гражданская платформа".

"Процесс вступления Украины в ЕС должен сопровождаться полным признанием и надлежащим увековечением памяти жертв Волынской трагедии", — подчеркивается в документе.

Как указал член совета Института национальной памяти Польши профессор Гжегож Мотыка, везде, где удалось установить виновных в геноциде, фигурируют члены ОУН**-УПА**.

"Волынское преступление — это операция, которая была спланирована сверху и проводилась, мы можем точно сказать, с 9 февраля 1943-го по 18 мая 1945-го. Нельзя говорить, как некоторые украинские политики или историки, что виноваты лишь отдельные отряды или отдельные люди. Это преступление всего формирования, потому что убивали по приказу высшего командования", — напомнил он.

Ни самолетов, ни ракет

Ситуация с военным поставками ВСУ уже меняется. Договоренность о передаче истребителей МиГ-29 сорвана. Официально озвученная причина — из-за того, что Киев отказался делиться "дроновыми технологиями".

Самолеты собирались передать втихую. В декабре 2025-го Навроцкий признался, что ничего не знал об этом. Как выяснилось, правительство приняло решение, не согласовав его ни с парламентом, ни с президентом.

Босак призвал депутатов сейма разработать закон, запрещающий передачу любого польского оружия Киеву без ведома парламента. Масла в огонь добавили ракеты Patriot.

"У нас есть очень тревожная информация о том, что правительство тайно от парламента отправило их на Украину, хотя они крайне необходимы для нашей системы ПВО! Если это правда, то это скандал", — возмутился вице-спикер.

© AP Photo / Evan Vucci Система Patriot на аэродроме Жешув-Ясенка в Польше © AP Photo / Evan Vucci Система Patriot на аэродроме Жешув-Ясенка в Польше

Минобороны обязалось рассекретить информацию о всем вооружении, переданном Киеву с 2022-го. Оказалось, что в 2024-2026 годах польская военная поддержка уменьшилась в 15 раз по сравнению с 2022-2023-м.

Всего Варшава отправила Киеву вооружений на 4,4 миллиарда долларов, сообщает Rzeczpospolita. В среднем по два миллиарда в год в 2022-2023-м и по 130 миллионов потом.

Ставка сделана

Министр обороны Украины Михаил Федоров докладывал Зеленскому, что никаких рисков от чествования националистов и, в частности, присвоения подразделению ССО ВСУ имени "героев УПА**" нет. Ведомство обсуждало инициативу с киевским Институтом национальной памяти, и там ее полностью поддержали. А вот с МИД, как пишут СМИ, никто не консультировался.

© AP Photo / Virginia Mayo Михаил Федоров и Владимир Зеленский © AP Photo / Virginia Mayo Михаил Федоров и Владимир Зеленский

По мнению директора Центра восточных исследований Войцеха Конончука, Зеленский пожертвовал отношениями с Польшей, чтобы сплотить и мобилизовать население почитанием пособников Гитлера.

"Я удивлен уровнем антипольских настроений там: я занимаюсь Украиной 20 лет, но никогда ничего подобного не видел. И в СМИ, и в социальных сетях — волна откровенной ненависти", — признался он.

Зеленский очень рискует. Для Киева Польша остается ключевым логистическим хабом, к тому же позиция Варшавы имеет значение и в контексте евроинтеграции, добавляет эксперт.

В то же время руководитель Центра исторической политики Российского института стратегических исследований Олег Неменский уверен: потеря союзника Киеву не грозит.

"В Польше сознательно и очень четко отделяют проблему отношений с Украиной от помощи в противостоянии с Россией. И в приоритете как раз борьба с Москвой. Поэтому Варшава продолжит поддерживать Киев как оружием, так и финансово", — подчеркивает политолог.

И уточняет: но не на уровне национального бюджета. Тем не менее польская безопасность увязывается с боеспособностью киевского режима. Значит, по логике Варшавы, помощь ВСУ — в интересах Польши.

* Внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.