Рейтинг@Mail.ru
"Больше не получите". Зеленский подталкивает союзника к новому конфликту - РИА Новости, 08.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 08.07.2026 (обновлено: 09:36 08.07.2026)
"Больше не получите". Зеленский подталкивает союзника к новому конфликту

Неменский: Польша помогает Украине ради противостояния с Россией

© REUTERS / Yves HermanВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© REUTERS / Yves Herman
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости, Виктор Жданов. Польша пересматривает масштабы поддержки Украины. Напряженность, спровоцированная героизацией пособников нацистов, грозит Киеву потерей ключевых военных поставок и финансовой помощи. О последствиях международного скандала — в материале РИА Новости.

Все еще впереди

Накануне саммита НАТО в Анкаре премьер-министр Дональд Туск предостерег польскую делегацию от "неосторожных обещаний" Украине. По его словам, финансирование киевского режима — не в приоритете Варшавы.
© AP Photo / Leon NealПремьер-министр Польши Дональд Туск
Премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© AP Photo / Leon Neal
Премьер-министр Польши Дональд Туск
Сгладить разногласия попыталась на недавней конференции в Гданьске глава правительства Украины Юлия Свириденко, не менее пяти раз поблагодарившая Польшу за оказанную помощь. Не помогло. Туск повторил, что Киев должен прекратить героизацию тех, кто устроил геноцид — Волынскую резню. Иначе на "доброжелательное отношение" Зеленский может не рассчитывать.
"Именно он несет ответственность за поиск путей ослабления этой напряженности", — подчеркнул польский премьер.
Итоги переговоров министра иностранных дел Радослава Сикорского с главой киевского МИД Андреем Сибигой не раскрыла ни одна из сторон. Зеленского же в Варшаве не ждут. Газета Dziennik Gazeta Prawna, ссылаясь на осведомленный источник, пишет, что президент Кароль Навроцкий решил ограничить контакты с ним.
На фоне этих споров рейтинг Навроцкого, по данным IBRiS, достиг 54,8% — на 8,4% больше, чем в прошлом месяце. И 60% поляков уже против вступления Украины в ЕС.
Владимир Зеленский на саммите G7 во Франции - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
"Инвестировали в демонов". Зеленский готовится к конфликту с союзником
18 июня, 08:00
"Люди понимают, что это противоречит нашим военным, экономическим, демографическим и историческим интересам", — отметил вице-спикер сейма Кшиштоф Босак.
В Киеве тоже ужесточили риторику. Глава офиса Зеленского Кирилл Буданов* заявил, что пик конфликта с Варшавой "еще впереди". По его словам, Польша готовит ряд "незрелых эскалационных шагов" к Национальному дню памяти жертв Волынской резни 11 июля.
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКирилл Буданов*
Кирилл Буданов* - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Кирилл Буданов*

Новое требование

На днях в Европарламент внесли поправку к докладу о евроинтеграции Украины, увязывающую перспективы Киева с отношением к геноциду на Волыни. Это инициатива крупнейшей фракции — Европейской народной партии, которую представляет глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и куда входит правящая в Польше "Гражданская платформа".
"Процесс вступления Украины в ЕС должен сопровождаться полным признанием и надлежащим увековечением памяти жертв Волынской трагедии", — подчеркивается в документе.
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПленарная сессия Европарламента
Пленарная сессия Европарламента - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Пленарная сессия Европарламента
Как указал член совета Института национальной памяти Польши профессор Гжегож Мотыка, везде, где удалось установить виновных в геноциде, фигурируют члены ОУН**-УПА**.
"Волынское преступление — это операция, которая была спланирована сверху и проводилась, мы можем точно сказать, с 9 февраля 1943-го по 18 мая 1945-го. Нельзя говорить, как некоторые украинские политики или историки, что виноваты лишь отдельные отряды или отдельные люди. Это преступление всего формирования, потому что убивали по приказу высшего командования", — напомнил он.

Ни самолетов, ни ракет

Ситуация с военным поставками ВСУ уже меняется. Договоренность о передаче истребителей МиГ-29 сорвана. Официально озвученная причина — из-за того, что Киев отказался делиться "дроновыми технологиями".
CC BY-SA 2.0 / Airwolfhound / МиГ-29 ВВС Польши
МиГ-29 ВВС Польши - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
CC BY-SA 2.0 / Airwolfhound /
МиГ-29 ВВС Польши
Самолеты собирались передать втихую. В декабре 2025-го Навроцкий признался, что ничего не знал об этом. Как выяснилось, правительство приняло решение, не согласовав его ни с парламентом, ни с президентом.
Босак призвал депутатов сейма разработать закон, запрещающий передачу любого польского оружия Киеву без ведома парламента. Масла в огонь добавили ракеты Patriot.
"У нас есть очень тревожная информация о том, что правительство тайно от парламента отправило их на Украину, хотя они крайне необходимы для нашей системы ПВО! Если это правда, то это скандал", — возмутился вице-спикер.
© AP Photo / Evan VucciСистема Patriot на аэродроме Жешув-Ясенка в Польше
Система Patriot на аэродроме Жешув-Ясёнка в Польше - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Система Patriot на аэродроме Жешув-Ясенка в Польше
Минобороны обязалось рассекретить информацию о всем вооружении, переданном Киеву с 2022-го. Оказалось, что в 2024-2026 годах польская военная поддержка уменьшилась в 15 раз по сравнению с 2022-2023-м.
Всего Варшава отправила Киеву вооружений на 4,4 миллиарда долларов, сообщает Rzeczpospolita. В среднем по два миллиарда в год в 2022-2023-м и по 130 миллионов потом.

Ставка сделана

Министр обороны Украины Михаил Федоров докладывал Зеленскому, что никаких рисков от чествования националистов и, в частности, присвоения подразделению ССО ВСУ имени "героев УПА**" нет. Ведомство обсуждало инициативу с киевским Институтом национальной памяти, и там ее полностью поддержали. А вот с МИД, как пишут СМИ, никто не консультировался.
© AP Photo / Virginia MayoМихаил Федоров и Владимир Зеленский
Михаил Фёдоров и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Михаил Федоров и Владимир Зеленский
По мнению директора Центра восточных исследований Войцеха Конончука, Зеленский пожертвовал отношениями с Польшей, чтобы сплотить и мобилизовать население почитанием пособников Гитлера.
"Я удивлен уровнем антипольских настроений там: я занимаюсь Украиной 20 лет, но никогда ничего подобного не видел. И в СМИ, и в социальных сетях — волна откровенной ненависти", — признался он.
Зеленский очень рискует. Для Киева Польша остается ключевым логистическим хабом, к тому же позиция Варшавы имеет значение и в контексте евроинтеграции, добавляет эксперт.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкМарш памяти жертв Волынской резни в Польше
Марш памяти жертв Волынской резни в Польше - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Марш памяти жертв Волынской резни в Польше
В то же время руководитель Центра исторической политики Российского института стратегических исследований Олег Неменский уверен: потеря союзника Киеву не грозит.
"В Польше сознательно и очень четко отделяют проблему отношений с Украиной от помощи в противостоянии с Россией. И в приоритете как раз борьба с Москвой. Поэтому Варшава продолжит поддерживать Киев как оружием, так и финансово", — подчеркивает политолог.
И уточняет: но не на уровне национального бюджета. Тем не менее польская безопасность увязывается с боеспособностью киевского режима. Значит, по логике Варшавы, помощь ВСУ — в интересах Польши.
* Внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.
** Запрещенные в России экстремистские организации.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
"Могилы уже готовы". Кого Зеленский собрался возвращать на Украину
27 мая, 08:00
 
УкраинаПольшаКиевДональд ТускКароль НавроцкийКшиштоф БосакЕвросоюзНАТОIBRiSМиГ-29Кирилл Буданов*Владимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала