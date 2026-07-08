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На Урале арестовали сотрудника рехаба, обвиняемого в похищении - РИА Новости, 08.07.2026
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17:52 08.07.2026
На Урале арестовали сотрудника рехаба, обвиняемого в похищении

Сотрудника екатеринбургского рехаба арестовали по делу о лишении свободы

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Чкаловский районный суд заключил под стражу сотрудника екатеринбургского рехаба "Уралец" Антона Антонова.
  • Он обвиняется в незаконном лишении свободы и похищении людей группой лиц по предварительному сговору.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл - РИА Новости. Чкаловский районный суд заключил под стражу по 30 августа сотрудника екатеринбургского рехаба "Уралец" Антона Антонова, обвиняемого в лишении свободы как минимум двух человек и похищении, сообщает объединенная пресс-служба судов свердловского региона.
"Суд, рассмотрев материалы дела, заслушав доводы сторон, избрал Антону Антонову меру пресечения в виде заключения под стражу по 30 августа 2026 года" - говорится в сообщении.
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Антонов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 127 ( Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, группой лиц по предварительному сговору) и пунктом "а" части 2 статьи 126 РФ ( Похищение человека группой лиц по предварительному сговору).
Ранее в среду в инстанции со ссылкой на следствие пояснили, что Антонов и неустановленные лица, будучи сотрудниками реабилитационного центра "Уралец", в поселке Полеводство незаконно лишили свободы как минимум двух человек. Там также отметили, что Антонов с другими лицами поймали девушку в Екатеринбурге и против ее воли переместили в частный дом том же поселке и удерживали ее там.
Правоохранительные органы пока никак не прокомментировали данное дело. В местных СМИ сообщалось, что во вторник был задержан один из руководителей рехаба "Уралец".
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