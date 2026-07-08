На Урале арестовали сотрудника рехаба, обвиняемого в похищении

Краткий пересказ от РИА ИИ Чкаловский районный суд заключил под стражу сотрудника екатеринбургского рехаба "Уралец" Антона Антонова.

Он обвиняется в незаконном лишении свободы и похищении людей группой лиц по предварительному сговору.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл - РИА Новости. Чкаловский районный суд заключил под стражу по 30 августа сотрудника екатеринбургского рехаба "Уралец" Антона Антонова, обвиняемого в лишении свободы как минимум двух человек и похищении, сообщает объединенная пресс-служба судов свердловского региона.

"Суд, рассмотрев материалы дела, заслушав доводы сторон, избрал Антону Антонову меру пресечения в виде заключения под стражу по 30 августа 2026 года" - говорится в сообщении.

Антонов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 127 ( Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, группой лиц по предварительному сговору) и пунктом "а" части 2 статьи 126 РФ ( Похищение человека группой лиц по предварительному сговору).

Ранее в среду в инстанции со ссылкой на следствие пояснили, что Антонов и неустановленные лица, будучи сотрудниками реабилитационного центра "Уралец", в поселке Полеводство незаконно лишили свободы как минимум двух человек. Там также отметили, что Антонов с другими лицами поймали девушку в Екатеринбурге и против ее воли переместили в частный дом том же поселке и удерживали ее там.