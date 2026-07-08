В аэропорту Сочи сняли временные ограничения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В аэропорту Сочи сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
- Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Сочи, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Сочи. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
Ограничения, как отмечает Росавиация, вводили для обеспечения безопасности полетов.
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7 июля, 22:52