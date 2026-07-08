Собчак восстановила доступ к Telegram-каналам, которые взломали мошенники

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ксения Собчак сообщила о восстановлении доступа к своим Telegram-каналам после взлома.
- Мошенники использовали новую схему при взломе аккаунтов: сначала получили доступ к электронной почте, а затем — к Telegram.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Журналист Ксения Собчак рассказала, что вернула доступ к своим Telegram-каналам, которые были взломаны мошенниками.
В среду сотрудники "Осторожно Медиа" сообщили о взломе Telegram-каналов, принадлежавших холдингу. Доступ к каналам был потерян на несколько часов, в них начали появляться посты, не имеющие отношения к редакции. Позднее Собчак сообщила о восстановлении доступа.
"Ну что, друзья, я восстановила доступ к Telegram-каналам. Опыт, если честно, так себе. Кажется, пора ехать подкрашивать появившуюся только что седину. К скринам, которые были опубликованы, никакого отношения ни я, ни мои якобы собеседники не имеем. Это фейки", - написала Собчак в канале "Кровавая барыня".
Она также рассказала, что мошенники использовали новую схему при взломе аккаунтов: сначала получили доступ к электронной почте, после чего смогли "украсть" доступ к Telegram.