Рейтинг@Mail.ru
Собчак восстановила доступ к Telegram-каналам, которые взломали мошенники - РИА Новости, 08.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:00 08.07.2026
Собчак восстановила доступ к Telegram-каналам, которые взломали мошенники

Собчак заявила, что восстановила доступ к Telegram-каналам после взлома

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкКсения Собчак
Ксения Собчак - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Ксения Собчак. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ксения Собчак сообщила о восстановлении доступа к своим Telegram-каналам после взлома.
  • Мошенники использовали новую схему при взломе аккаунтов: сначала получили доступ к электронной почте, а затем — к Telegram.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Журналист Ксения Собчак рассказала, что вернула доступ к своим Telegram-каналам, которые были взломаны мошенниками.
В среду сотрудники "Осторожно Медиа" сообщили о взломе Telegram-каналов, принадлежавших холдингу. Доступ к каналам был потерян на несколько часов, в них начали появляться посты, не имеющие отношения к редакции. Позднее Собчак сообщила о восстановлении доступа.
"Ну что, друзья, я восстановила доступ к Telegram-каналам. Опыт, если честно, так себе. Кажется, пора ехать подкрашивать появившуюся только что седину. К скринам, которые были опубликованы, никакого отношения ни я, ни мои якобы собеседники не имеем. Это фейки", - написала Собчак в канале "Кровавая барыня".
Она также рассказала, что мошенники использовали новую схему при взломе аккаунтов: сначала получили доступ к электронной почте, после чего смогли "украсть" доступ к Telegram.
Мессенджер Telegram на экране телефона - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
Telegram оштрафовали за отказ мониторить запрещенный контент
29 июня, 14:43
 
ТехнологииКсения СобчакTelegram
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала