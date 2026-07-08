На юге Ирана прогремели взрывы, сообщили СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Несколько взрывов прогремели в городе Сирик на юге Ирана.
- Взрывы также были слышны в городе Бендер-Аббас и со стороны моря в Ормузском проливе.
ТЕГЕРАН, 8 июл – РИА Новости. Несколько взрывов прогремели в городе Сирик на юге Ирана, передает иранское агентство Fars.
"Около 11.15 (22.45 мск) были слышны несколько взрывов в городах Бендер-Аббас и Сирик", - говорится в сообщении.
Звуки взрывов также доносились, как отмечет Fars, со стороны моря в Ормузском проливе.
В ночь на среду американские военные начали серию мощных ударов по Ирану. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные сообщили об ответных ударах по базам США в Бахрейне и Кувейте, иранские власти обвиняли Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении военных действий.