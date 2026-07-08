СМИ: НАТО будет отслеживать передвижения российских войск

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Военная система ИИ Maven от компании Palantir будет использоваться НАТО для отслеживания возможных передвижений российских войск вблизи западной границы России.
- Система Maven Smart System достигла полной технической оперативной готовности и собирает данные, предоставляемые членами НАТО.
- Глава британско-европейского филиала Palantir Луис Мосли заявил, что разработки компании будут обеспечивать действия НАТО в случае войны.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Военная система ИИ Maven от компании Palantir будет использоваться НАТО для отслеживании возможных передвижений российских войск вблизи западной границы России, пишет британская газета Times.
Как напоминает издание, на прошлой неделе альянс сообщил, что Maven Smart System достигла полной технической оперативной готовности. Отмечается, что система собирает данные, предоставляемые членами НАТО.
"Она (Maven - ред.) будет показывать расположение (войск - ред.) на восточном фланге НАТО, передавать подробную информацию о передвижении российских сил, предупреждать чиновников о тревожных изменениях в позиции Москвы, которые требуют реакции альянса, и выявлять цели для ударов", - говорится в публикации.
Как утверждает газета, если РФ направит своих солдат ближе к границе с Эстонией, например, то система зафиксирует подобные передвижения.
Глава британско-европейского филиала Palantir Луис Мосли в интервью изданию заявил, что, если НАТО будет вести войну и ей придется наносить удары, ее действия будут обеспечивать разработки компании.
В марте агентство Рейтер сообщало, что министерство войны США планирует внедрение на постоянной основе в рамках вооруженных сил США системы искусственного интеллекта Maven, разработанной Palantir. При этом, как утверждало агентство, Maven на тот момент уже являлся основной системой на базе ИИ для вооруженных сил США и применялся в нанесении ударов по Ирану.
Лидеры стран НАТО снова назвали Россию угрозой
Вчера, 19:23