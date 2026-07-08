СМИ: НАТО будет отслеживать передвижения российских войск

Как утверждает газета, если РФ направит своих солдат ближе к границе с Эстонией, например, то система зафиксирует подобные передвижения.

Глава британско-европейского филиала Palantir Луис Мосли в интервью изданию заявил, что, если НАТО будет вести войну и ей придется наносить удары, ее действия будут обеспечивать разработки компании.

В марте агентство Рейтер сообщало, что министерство войны США планирует внедрение на постоянной основе в рамках вооруженных сил США системы искусственного интеллекта Maven, разработанной Palantir. При этом, как утверждало агентство, Maven на тот момент уже являлся основной системой на базе ИИ для вооруженных сил США и применялся в нанесении ударов по Ирану.