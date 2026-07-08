СМИ: против одного из лидеров "Сильной Армении" хотят завести дело

Краткий пересказ от РИА ИИ Генеральная прокуратура Армении направила в ЦИК ходатайство с просьбой дать согласие на возбуждение уголовного дела против одного из лидеров блока «Сильная Армения» Нарека Карапетяна.

ЦИК Армении вернул ходатайство в Генпрокуратуру, заявив, что дача согласия на возбуждение уголовного дела в отношении лица, не имеющего статуса кандидата в депутаты, не входит в его компетенцию.

ЕРЕВАН, 8 июл - РИА Новости. Генеральная прокуратура Армении направило в центризбирком республики ходатайство с просьбой дать согласие на возбуждение уголовного дела против одного из лидеров блока "Сильная Армения" Нарека Карапетяна; в ЦИК заявили, что этот вопрос в ее компетенцию не входит, сообщает онлайн-издание Генеральная прокуратура Армении направило в центризбирком республики ходатайство с просьбой дать согласие на возбуждение уголовного дела против одного из лидеров блока "Сильная Армения" Нарека Карапетяна; в ЦИК заявили, что этот вопрос в ее компетенцию не входит, сообщает онлайн-издание pastinfo.am

"Центральная избирательная комиссия вернула генеральной прокуратуре ходатайства с приложенными документами о разрешении на возбуждение уголовного преследования в отношении возглавляющего предвыборный список блока "Сильная Армения" Нарека Карапетяна и лишении свободы, - говорится в сообщении.

В ЦИК заявили, что в ее компетенцию не входит дача согласия на возбуждение уголовного преследования или лишение свободы в отношении лица, не имеющего статуса кандидата в депутаты.

Генпрокуратура не уточнила, в чем обвиняется Карапетян.

Ранее ряд политических сил Армении подали в Конституционный суд иски, оспаривающие результаты выборов. Оппозиция заявляла о давлении на избирателей, вовлечении правоохранительной системы в политические процессы, использовании административного ресурса, нарушении правящей силой финансовой отчетности. После рассмотрения исков Конституционный суд в субботу оставил в силе решение ЦИК об утверждении итогов выборов.