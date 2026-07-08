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СМИ: против одного из лидеров "Сильной Армении" хотят завести дело - РИА Новости, 08.07.2026
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16:01 08.07.2026
СМИ: против одного из лидеров "Сильной Армении" хотят завести дело

Pastinfo.am: прокуратура Армении хочет завести дело против Карапетяна

© AP Photo / Anthony PizzoferratoЖители Еревана с флагами Армении на площади Республики
Жители Еревана с флагами Армении на площади Республики - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© AP Photo / Anthony Pizzoferrato
Жители Еревана с флагами Армении на площади Республики. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Генеральная прокуратура Армении направила в ЦИК ходатайство с просьбой дать согласие на возбуждение уголовного дела против одного из лидеров блока «Сильная Армения» Нарека Карапетяна.
  • ЦИК Армении вернул ходатайство в Генпрокуратуру, заявив, что дача согласия на возбуждение уголовного дела в отношении лица, не имеющего статуса кандидата в депутаты, не входит в его компетенцию.
ЕРЕВАН, 8 июл - РИА Новости. Генеральная прокуратура Армении направило в центризбирком республики ходатайство с просьбой дать согласие на возбуждение уголовного дела против одного из лидеров блока "Сильная Армения" Нарека Карапетяна; в ЦИК заявили, что этот вопрос в ее компетенцию не входит, сообщает онлайн-издание pastinfo.am.
"Центральная избирательная комиссия вернула генеральной прокуратуре ходатайства с приложенными документами о разрешении на возбуждение уголовного преследования в отношении возглавляющего предвыборный список блока "Сильная Армения" Нарека Карапетяна и лишении свободы, - говорится в сообщении.
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В ЦИК заявили, что в ее компетенцию не входит дача согласия на возбуждение уголовного преследования или лишение свободы в отношении лица, не имеющего статуса кандидата в депутаты.
Генпрокуратура не уточнила, в чем обвиняется Карапетян.
Ранее ряд политических сил Армении подали в Конституционный суд иски, оспаривающие результаты выборов. Оппозиция заявляла о давлении на избирателей, вовлечении правоохранительной системы в политические процессы, использовании административного ресурса, нарушении правящей силой финансовой отчетности. После рассмотрения исков Конституционный суд в субботу оставил в силе решение ЦИК об утверждении итогов выборов.
Согласно опубликованным 14 июня окончательным итогам выборов, в новый парламент Армении войдут три политические силы. Правящей партии "Гражданский договор" достались 64 мандата, блокам "Сильная Армения" и "Армения" - 29 и 12 соответственно. Партия премьера Никола Пашиняна сможет самостоятельно сформировать правительство.
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