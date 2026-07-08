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Словакия направит на оборону более двух процентов ВВП, заявил президент - РИА Новости, 08.07.2026
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18:48 08.07.2026
Словакия направит на оборону более двух процентов ВВП, заявил президент

Пеллегрини: Словакия направит на оборону более 2% ВВП в 2026 году

© AP Photo / Darko BandicПетер Пеллегрини
Петер Пеллегрини - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© AP Photo / Darko Bandic
Петер Пеллегрини. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Словакия направит на оборону более 2% ВВП в 2026 году, сообщил президент республики Петер Пеллегрини.
  • На саммите НАТО в Гааге страны альянса договорились стремиться к увеличению совокупных расходов на оборону и безопасность до 5% ВВП к 2035 году.
АНКАРА, 8 июл - РИА Новости. Словакия направит на оборону более 2% ВВП в 2026 году, сообщил президент республики Петер Пеллегрини.
"Словакия относится к странам, которые выполняют обязательство (направлять на оборону - ред.) минимум 2% (ВВП - ред.). Среди нас есть еще несколько стран-членов (альянса - ред.), которые не достигли 2%... Я представил позицию Словакии, где мы в прошлом году слегка превысили границу в 2%, точно так же Словакия слегка превысит ее и в 2026 году", - сказал Пеллегрини журналистам по итогам саммита НАТО в Анкаре в среду.
На саммите НАТО в Гааге страны альянса договорились стремиться к увеличению совокупных расходов на оборону и безопасность до 5% ВВП к 2035 году.
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