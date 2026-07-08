Словакия направит на оборону более двух процентов ВВП, заявил президент

АНКАРА, 8 июл - РИА Новости. Словакия направит на оборону более 2% ВВП в 2026 году, сообщил президент республики Петер Пеллегрини.

На саммите НАТО в Гааге страны альянса договорились стремиться к увеличению совокупных расходов на оборону и безопасность до 5% ВВП к 2035 году.