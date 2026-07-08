Словакия направит на оборону более двух процентов ВВП, заявил президент

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Словакия направит на оборону более 2% ВВП в 2026 году, сообщил президент республики Петер Пеллегрини.
- На саммите НАТО в Гааге страны альянса договорились стремиться к увеличению совокупных расходов на оборону и безопасность до 5% ВВП к 2035 году.
АНКАРА, 8 июл - РИА Новости. Словакия направит на оборону более 2% ВВП в 2026 году, сообщил президент республики Петер Пеллегрини.
"Словакия относится к странам, которые выполняют обязательство (направлять на оборону - ред.) минимум 2% (ВВП - ред.). Среди нас есть еще несколько стран-членов (альянса - ред.), которые не достигли 2%... Я представил позицию Словакии, где мы в прошлом году слегка превысили границу в 2%, точно так же Словакия слегка превысит ее и в 2026 году", - сказал Пеллегрини журналистам по итогам саммита НАТО в Анкаре в среду.
На саммите НАТО в Гааге страны альянса договорились стремиться к увеличению совокупных расходов на оборону и безопасность до 5% ВВП к 2035 году.