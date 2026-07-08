Словакия не будет оказывать финансовую поддержку Украине, заявил Пеллегрини

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что республика продолжит оказывать Украине только гуманитарную и нелетальную помощь, но не будет участвовать в финансовом пакете НАТО на 70 миллиардов евро.
АНКАРА, 8 июл - РИА Новости. Словакия продолжит гуманитарно помогать Украине, но финансовую поддержку оказывать не будет, заявил президент республики Петер Пеллегрини.
"В силе то, что в этом (в финансовой помощи Украине - ред.) речь идет всегда о суверенных решениях отдельных государств-членов НАТО, это не обязательство, которое рассчитано на всех членов, поэтому Словакия продолжит оказывать Украине только помощь нелетального характера и гуманитарную помощь, но не будет финансово участвовать в этом пакете на 70 миллиардов евро (от НАТО - ред.), так как и несколько других стран", - сказал Пеллегрини журналистам по итогам саммита НАТО в Анкаре в среду.
В декларации по итогам саммита альянса сообщалось, что НАТО предоставит Киеву вооружение и военную помощь на 70 миллиардов евро в 2026 году и как минимум на аналогичном уровне в 2027 году.