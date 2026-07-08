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Словакия не будет оказывать финансовую поддержку Украине, заявил Пеллегрини - РИА Новости, 08.07.2026
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18:23 08.07.2026
Словакия не будет оказывать финансовую поддержку Украине, заявил Пеллегрини

Пеллегрини: Словакия будет помогать Украине гуманитарно, но не финансово

© AP Photo / Darko BandicПетер Пеллегрини
Петер Пеллегрини - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© AP Photo / Darko Bandic
Петер Пеллегрини. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что республика продолжит оказывать Украине только гуманитарную и нелетальную помощь, но не будет участвовать в финансовом пакете НАТО на 70 миллиардов евро.
АНКАРА, 8 июл - РИА Новости. Словакия продолжит гуманитарно помогать Украине, но финансовую поддержку оказывать не будет, заявил президент республики Петер Пеллегрини.
"В силе то, что в этом (в финансовой помощи Украине - ред.) речь идет всегда о суверенных решениях отдельных государств-членов НАТО, это не обязательство, которое рассчитано на всех членов, поэтому Словакия продолжит оказывать Украине только помощь нелетального характера и гуманитарную помощь, но не будет финансово участвовать в этом пакете на 70 миллиардов евро (от НАТО - ред.), так как и несколько других стран", - сказал Пеллегрини журналистам по итогам саммита НАТО в Анкаре в среду.
В декларации по итогам саммита альянса сообщалось, что НАТО предоставит Киеву вооружение и военную помощь на 70 миллиардов евро в 2026 году и как минимум на аналогичном уровне в 2027 году.
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В миреУкраинаСловакияАнкара (провинция)Петер ПеллегриниНАТО
 
 
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