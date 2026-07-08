В Пермском крае две девушки сорвались со скалы, одна из них погибла

Краткий пересказ от РИА ИИ В селе Кын Пермского края две девушки упали со скалы, одна погибла на месте, другая находится в реанимации.

Туристки забрались на скалу во время сплава, чтобы сфотографироваться.

УФА, 8 июл - РИА Новости. Две девушки сорвались со скалы в Пермском крае, одна из них погибла на месте, другая находится в реанимации, сообщает Лысьвенский городской округ на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

« "Внимание, жители и гости округа! В минувшую пятницу в селе Кын две девушки упали с камня "Желтый", одна скончалась на месте, другая находится в реанимации", - говорится в сообщении

В Лысьвенской мэрии добавили, что нельзя сплавляться по реке без спасательного жилета и не стоит лазать по скалам без специальной подготовки и снаряжения, так как склоны крутые, а камни скользкие и неустойчивые.