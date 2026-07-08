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В Пермском крае две девушки сорвались со скалы, одна из них погибла - РИА Новости, 08.07.2026
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10:15 08.07.2026 (обновлено: 10:17 08.07.2026)

В Пермском крае две девушки сорвались со скалы, одна из них погибла

© Фото : Лысьвенский округ/VKСело Кын
Село Кын - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© Фото : Лысьвенский округ/VK
Село Кын
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В селе Кын Пермского края две девушки упали со скалы, одна погибла на месте, другая находится в реанимации.
  • Туристки забрались на скалу во время сплава, чтобы сфотографироваться.
УФА, 8 июл - РИА Новости. Две девушки сорвались со скалы в Пермском крае, одна из них погибла на месте, другая находится в реанимации, сообщает Лысьвенский городской округ на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
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"Внимание, жители и гости округа! В минувшую пятницу в селе Кын две девушки упали с камня "Желтый", одна скончалась на месте, другая находится в реанимации", - говорится в сообщении.
В Лысьвенской мэрии добавили, что нельзя сплавляться по реке без спасательного жилета и не стоит лазать по скалам без специальной подготовки и снаряжения, так как склоны крутые, а камни скользкие и неустойчивые.
Местные издания пишут, что туристки забрались на скалу во время сплава, чтобы сфотографироваться. Одна из них сорвалась и упала в воду, вторая прыгнула в водоем, чтобы спасти подругу.
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