СК в четверг подаст ходатайство об аресте подозреваемой в убийстве дочери

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Следствие в четверг намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения подозреваемой в убийстве пятилетней дочери в Ачинске.
- Подозреваемую задержали 7 июля после того, как 5 июля тело девочки было найдено на железнодорожной насыпи в Ачинске.
КРАСНОЯРСК, 8 июл - РИА Новости. Следствие намерено в четверг обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения подозреваемой в убийстве пятилетней дочери в красноярском Ачинске, сообщили РИА Новости в региональном управлении СК РФ.
"Завтра, в четверг, следователи намерены обратиться в Ачинский городской суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала собеседница агентства.
Женщина с пятилетней девочкой пропали в Ачинске 27 июня. Об их исчезновении сообщил супруг, отметив, что жена могла уходить из дома и раньше. Пятого июля девочку нашли мертвой на железнодорожной насыпи в Ачинске, а 7 июля мать разыскали в Новосибирске. В среду ее задержали по подозрению в убийстве своей дочки.