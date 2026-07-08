СК в четверг подаст ходатайство об аресте подозреваемой в убийстве дочери

КРАСНОЯРСК, 8 июл - РИА Новости. Следствие намерено в четверг обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения подозреваемой в убийстве пятилетней дочери в красноярском Ачинске, сообщили РИА Новости в региональном управлении СК РФ.

"Завтра, в четверг, следователи намерены обратиться в Ачинский городской суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала собеседница агентства.