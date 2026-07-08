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СК в четверг подаст ходатайство об аресте подозреваемой в убийстве дочери - РИА Новости, 08.07.2026
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21:04 08.07.2026
СК в четверг подаст ходатайство об аресте подозреваемой в убийстве дочери

СК в четверг подаст ходатайство об аресте подозреваемой в убийстве в Ачинске

© УСМИ СК РоссииЗадержание подозреваемой в убийстве дочери в Ачинске. Кадр видео
Задержание подозреваемой в убийстве дочери в Ачинске. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© УСМИ СК России
Задержание подозреваемой в убийстве дочери в Ачинске. Кадр видео
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Следствие в четверг намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения подозреваемой в убийстве пятилетней дочери в Ачинске.
  • Подозреваемую задержали 7 июля после того, как 5 июля тело девочки было найдено на железнодорожной насыпи в Ачинске.
КРАСНОЯРСК, 8 июл - РИА Новости. Следствие намерено в четверг обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения подозреваемой в убийстве пятилетней дочери в красноярском Ачинске, сообщили РИА Новости в региональном управлении СК РФ.
"Завтра, в четверг, следователи намерены обратиться в Ачинский городской суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала собеседница агентства.
Женщина с пятилетней девочкой пропали в Ачинске 27 июня. Об их исчезновении сообщил супруг, отметив, что жена могла уходить из дома и раньше. Пятого июля девочку нашли мертвой на железнодорожной насыпи в Ачинске, а 7 июля мать разыскали в Новосибирске. В среду ее задержали по подозрению в убийстве своей дочки.
Задержание подозреваемой в убийстве дочери в Ачинске. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
Женщина, подозреваемая в убийстве дочки в Ачинске, задушила ее у ж/д путей
Вчера, 20:20
 
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