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Подозреваемая в убийстве дочки в Ачинске рассказала о мотиве преступления - РИА Новости, 08.07.2026
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20:52 08.07.2026 (обновлено: 21:49 08.07.2026)
Подозреваемая в убийстве дочки в Ачинске рассказала о мотиве преступления

В Ачинске женщина убила пятилетнюю дочь из-за личных неприязненных отношений

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Ачинске пропала женщина с пятилетней дочерью, их исчезновение сообщил супруг; девочку нашли мертвой, а мать задержали по подозрению в убийстве дочери.
  • Подозреваемая пояснила, что мотивом преступления стали личные неприязненные отношения, в том числе к супругу.
КРАСНОЯРСК, 8 июл – РИА Новости. Женщина, подозреваемая в убийстве дочки в красноярском Ачинске, рассказала, что мотивом преступления стали личные неприязненные отношения, в том числе к супругу, сообщает региональное управление СК РФ.
Женщина с пятилетней девочкой пропали в Ачинске 27 июня. Об их исчезновении сообщил супруг, отметив, что жена могла уходить из дома и раньше. Пятого июля девочку нашли мертвой на железнодорожной насыпи в Ачинске, а 7 июля мать разыскали в Новосибирске. В среду ее задержали по подозрению в убийстве своей дочки. По данным следствия, женщина задушила своего ребенка в безлюдном месте.
"(Подозреваемая – ред.) пояснила, что мотивом совершения преступления стали личные неприязненные отношения, в том числе к супругу", - говорится в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
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