Подозреваемая в убийстве дочки в Ачинске рассказала о мотиве преступления

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Ачинске пропала женщина с пятилетней дочерью, их исчезновение сообщил супруг; девочку нашли мертвой, а мать задержали по подозрению в убийстве дочери.
- Подозреваемая пояснила, что мотивом преступления стали личные неприязненные отношения, в том числе к супругу.
КРАСНОЯРСК, 8 июл – РИА Новости. Женщина, подозреваемая в убийстве дочки в красноярском Ачинске, рассказала, что мотивом преступления стали личные неприязненные отношения, в том числе к супругу, сообщает региональное управление СК РФ.
Женщина с пятилетней девочкой пропали в Ачинске 27 июня. Об их исчезновении сообщил супруг, отметив, что жена могла уходить из дома и раньше. Пятого июля девочку нашли мертвой на железнодорожной насыпи в Ачинске, а 7 июля мать разыскали в Новосибирске. В среду ее задержали по подозрению в убийстве своей дочки. По данным следствия, женщина задушила своего ребенка в безлюдном месте.
"(Подозреваемая – ред.) пояснила, что мотивом совершения преступления стали личные неприязненные отношения, в том числе к супругу", - говорится в сообщении.