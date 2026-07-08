СК возбудил дело после обрушения потолка палаты под Челябинском

ЧЕЛЯБИНСК, 8 июл - РИА Новости. Уголовное дело о мошенничестве возбудили после обрушения потолка палаты в больнице Златоуста Челябинской области, сообщило региональное следственное управление СК РФ.

В ведомстве отметили, что следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, также будет дана правовая оценка действиям должностных лиц и подрядной организации, выполнявшей работы по капитальному ремонту кровли медицинского учреждения.