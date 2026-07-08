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СК возбудил дело после обрушения потолка палаты под Челябинском - РИА Новости, 08.07.2026
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16:33 08.07.2026
СК возбудил дело после обрушения потолка палаты под Челябинском

СК возбудил дело о мошенничестве после обрушения потолка палаты в Златоусте

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Златоусте Челябинской области в больнице обрушился потолок палаты.
  • Предварительно установлено, что причиной обрушения стало подтопление из-за протечки кровли.
  • Возбуждено уголовное дело о мошенничестве по факту обрушения потолка.
ЧЕЛЯБИНСК, 8 июл - РИА Новости. Уголовное дело о мошенничестве возбудили после обрушения потолка палаты в больнице Златоуста Челябинской области, сообщило региональное следственное управление СК РФ.
В среду прокуратура региона проинформировала о проведении проверки после публикации СМИ о том, что в одной из палат неврологического отделения больницы Златоуста обрушился потолок. Предварительно установлено, что пациентов в палате не было в связи с проведением в больнице ремонтных работ, а причиной отслоения отделочного слоя потолка стало подтопление в результате протечки кровли.
"По данному факту следователем следственного отдела по городу Златоуст СУ СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ (мошенничество)", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, также будет дана правовая оценка действиям должностных лиц и подрядной организации, выполнявшей работы по капитальному ремонту кровли медицинского учреждения.
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ПроисшествияЗлатоустРоссияЧелябинская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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