СК возбудил дело после обрушения потолка палаты под Челябинском

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Златоусте Челябинской области в больнице обрушился потолок палаты.
- Предварительно установлено, что причиной обрушения стало подтопление из-за протечки кровли.
- Возбуждено уголовное дело о мошенничестве по факту обрушения потолка.
ЧЕЛЯБИНСК, 8 июл - РИА Новости. Уголовное дело о мошенничестве возбудили после обрушения потолка палаты в больнице Златоуста Челябинской области, сообщило региональное следственное управление СК РФ.
В среду прокуратура региона проинформировала о проведении проверки после публикации СМИ о том, что в одной из палат неврологического отделения больницы Златоуста обрушился потолок. Предварительно установлено, что пациентов в палате не было в связи с проведением в больнице ремонтных работ, а причиной отслоения отделочного слоя потолка стало подтопление в результате протечки кровли.
"По данному факту следователем следственного отдела по городу Златоуст СУ СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ (мошенничество)", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, также будет дана правовая оценка действиям должностных лиц и подрядной организации, выполнявшей работы по капитальному ремонту кровли медицинского учреждения.