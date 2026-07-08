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В СК рассказали, сколько наемников воюют на стороне ВСУ - РИА Новости, 08.07.2026
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11:29 08.07.2026 (обновлено: 12:19 08.07.2026)
В СК рассказали, сколько наемников воюют на стороне ВСУ

СК: около 4 тысяч наемников участвуют в военных действиях на стороне ВСУ

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Следственного комитета России в Москве
Здание Следственного комитета России в Москве - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Здание Следственного комитета России в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Около 4 тысяч наемников участвуют в военных действиях на стороне ВСУ.
  • Более тысячи наемников привлечены в качестве обвиняемых, согласно пресс-службе СК РФ.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Около 4 тысяч наемников участвуют в военных действиях на стороне ВСУ, более тысячи из них привлекаются в качестве обвиняемых, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел в Луганске оперативное совещание штаба по расследованию преступлений, совершенных украинскими вооруженными формированиями в отношении мирных граждан и российских военнослужащих.
"Следствием получены сведения об участии в вооруженном конфликте около 4 тысяч наемников, в отношении более тысячи из них вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых", - сообщили в пресс-службе.
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БезопасностьРоссияАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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