В СК рассказали, сколько наемников воюют на стороне ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Около 4 тысяч наемников участвуют в военных действиях на стороне ВСУ.
- Более тысячи наемников привлечены в качестве обвиняемых, согласно пресс-службе СК РФ.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Около 4 тысяч наемников участвуют в военных действиях на стороне ВСУ, более тысячи из них привлекаются в качестве обвиняемых, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел в Луганске оперативное совещание штаба по расследованию преступлений, совершенных украинскими вооруженными формированиями в отношении мирных граждан и российских военнослужащих.
"Следствием получены сведения об участии в вооруженном конфликте около 4 тысяч наемников, в отношении более тысячи из них вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых", - сообщили в пресс-службе.