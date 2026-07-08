В СК рассказали, сколько наемников воюют на стороне ВСУ

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Около 4 тысяч наемников участвуют в военных действиях на стороне ВСУ, более тысячи из них привлекаются в качестве обвиняемых, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.

"Следствием получены сведения об участии в вооруженном конфликте около 4 тысяч наемников, в отношении более тысячи из них вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых", - сообщили в пресс-службе.