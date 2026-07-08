СК задержал украинцев, расстрелявших трех бойцов на ЗАЭС в 2022 году

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Четыре гражданина Украины арестованы за расстрел трех российских военнослужащих на территории Запорожской АЭС в 2022 году.
- Среди арестованных — Артем Давыдов, Максим Поцелуев, Анатолий Руденко и Дмитрий Носенко.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Задержаны, а впоследствии арестованы четыре гражданина Украины, в 2022 году на территории Запорожской АЭС расстрелявшие троих российских военнослужащих, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
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"В мае этого года задержаны, а впоследствии арестованы граждане Украины Артем Давыдов, Максим Поцелуев, Анатолий Руденко и Дмитрий Носенко. В 2022 году на территории Запорожской атомной электростанции они расстреляли трех российских военнослужащих", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что расследование продолжается.