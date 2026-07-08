СК задержал украинцев, расстрелявших трех бойцов на ЗАЭС в 2022 году

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"В мае этого года задержаны, а впоследствии арестованы граждане Украины Артем Давыдов, Максим Поцелуев, Анатолий Руденко и Дмитрий Носенко. В 2022 году на территории Запорожской атомной электростанции они расстреляли трех российских военнослужащих", - сообщили в пресс-службе ведомства.