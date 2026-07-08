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СК задержал украинцев, расстрелявших трех бойцов на ЗАЭС в 2022 году - РИА Новости, 08.07.2026
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11:22 08.07.2026 (обновлено: 11:30 08.07.2026)
СК задержал украинцев, расстрелявших трех бойцов на ЗАЭС в 2022 году

СК: 4 украинцев арестовали за расстрел трех военных на ЗАЭС в 2022 году

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Четыре гражданина Украины арестованы за расстрел трех российских военнослужащих на территории Запорожской АЭС в 2022 году.
  • Среди арестованных — Артем Давыдов, Максим Поцелуев, Анатолий Руденко и Дмитрий Носенко.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Задержаны, а впоследствии арестованы четыре гражданина Украины, в 2022 году на территории Запорожской АЭС расстрелявшие троих российских военнослужащих, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
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"В мае этого года задержаны, а впоследствии арестованы граждане Украины Артем Давыдов, Максим Поцелуев, Анатолий Руденко и Дмитрий Носенко. В 2022 году на территории Запорожской атомной электростанции они расстреляли трех российских военнослужащих", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что расследование продолжается.
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РоссияУкраинаСледственный комитет России (СК РФ)Запорожская АЭС
 
 
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