СК: экс-глава Нацгвардии Украины причастен к гибели 365 жителей Мариуполя

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Бывший командующий Национальной гвардии Украины Юрий Лебедь причастен к гибели не менее 365 жителей Мариуполя в 2022 году, он объявлен в розыск, сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Установлена причастность бывшего командующего Национальной гвардией Украины Юрия Лебедя к организации массовых преступлений против гражданского населения. В 2022 году по приказам Лебедя боевики блокировали Мариуполь, чтобы не допустить выхода мирных жителей и использовать их в качестве прикрытия. Тех, кто пытался покинуть город, украинские националисты убивали. В результате их преступлений погибли не менее 365 человек, разрушены 45 тысяч объектов жилого фонда и социальной инфраструктуры", - сообщили в пресс-службе СК РФ.