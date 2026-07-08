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СК: экс-глава Нацгвардии Украины причастен к гибели 365 жителей Мариуполя - РИА Новости, 08.07.2026
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11:21 08.07.2026 (обновлено: 11:25 08.07.2026)
СК: экс-глава Нацгвардии Украины причастен к гибели 365 жителей Мариуполя

СК: экс-глава Нацгвардии Украины Лебедь причастен к гибели 365 жителей Мариуполя

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший командующий Национальной гвардией Украины Юрий Лебедь причастен к гибели не менее 365 жителей Мариуполя в 2022 году.
  • Юрий Лебедь объявлен в международный розыск.
  • В отношении Юрия Лебедя вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого в жестоком обращении с гражданским населением.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Бывший командующий Национальной гвардии Украины Юрий Лебедь причастен к гибели не менее 365 жителей Мариуполя в 2022 году, он объявлен в розыск, сообщили в пресс-службе СК РФ.
Председатель ведомства Александр Бастрыкин провел в Луганске оперативное совещание штаба по расследованию преступлений, совершенных украинскими вооруженными формированиями в отношении мирных граждан и российских военнослужащих.
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"Установлена причастность бывшего командующего Национальной гвардией Украины Юрия Лебедя к организации массовых преступлений против гражданского населения. В 2022 году по приказам Лебедя боевики блокировали Мариуполь, чтобы не допустить выхода мирных жителей и использовать их в качестве прикрытия. Тех, кто пытался покинуть город, украинские националисты убивали. В результате их преступлений погибли не менее 365 человек, разрушены 45 тысяч объектов жилого фонда и социальной инфраструктуры", - сообщили в пресс-службе СК РФ.
В отношении Лебедя вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого в жестоком обращении с гражданским населением, он объявлен в международный розыск, добавили в ведомстве.
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УкраинаМариупольРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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