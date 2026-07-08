СК: экс-глава Нацгвардии Украины причастен к гибели 365 жителей Мариуполя

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший командующий Национальной гвардией Украины Юрий Лебедь причастен к гибели не менее 365 жителей Мариуполя в 2022 году.
- Юрий Лебедь объявлен в международный розыск.
- В отношении Юрия Лебедя вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого в жестоком обращении с гражданским населением.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Бывший командующий Национальной гвардии Украины Юрий Лебедь причастен к гибели не менее 365 жителей Мариуполя в 2022 году, он объявлен в розыск, сообщили в пресс-службе СК РФ.
Председатель ведомства Александр Бастрыкин провел в Луганске оперативное совещание штаба по расследованию преступлений, совершенных украинскими вооруженными формированиями в отношении мирных граждан и российских военнослужащих.
"Установлена причастность бывшего командующего Национальной гвардией Украины Юрия Лебедя к организации массовых преступлений против гражданского населения. В 2022 году по приказам Лебедя боевики блокировали Мариуполь, чтобы не допустить выхода мирных жителей и использовать их в качестве прикрытия. Тех, кто пытался покинуть город, украинские националисты убивали. В результате их преступлений погибли не менее 365 человек, разрушены 45 тысяч объектов жилого фонда и социальной инфраструктуры", - сообщили в пресс-службе СК РФ.
В отношении Лебедя вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого в жестоком обращении с гражданским населением, он объявлен в международный розыск, добавили в ведомстве.