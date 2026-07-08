СК опроверг слухи о том, что мать девочки из Ачинска не идет на контакт

Краткий пересказ от РИА ИИ Информация о том, что мать пятилетней девочки, пропавшей в Ачинске, отказывается давать показания, не соответствует действительности.

Пятилетнюю девочку нашли мертвой на железнодорожной насыпи в Ачинске 5 июля, а ее мать разыскали в Новосибирске 7 июля.

Женщину доставят в Красноярск самолетом и повезут в Ачинск для допроса.

КРАСНОЯРСК, 7 июл – РИА Новости. Информация о том, что мать пятилетней девочки, пропавшей в красноярском городе Ачинск и найденной мертвой, не идет на контакт и отказывается давать показания является ложной, сообщили журналистам в региональном управлении СК РФ.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что женщина, которая пропала 27 июня вместе со своей пятилетней дочкой в Ачинске , отказалась давать показания.

"Информация о том, что она не идет на контакт со следствием и отказывается давать показания, не соответствует действительности. Женщина будет доставлена в Красноярск только поздним вечером и после этого допрошена", - говорится в сообщении

Об их исчезновении сообщал супруг, отметив, что женщина могла уходить из дома и раньше. Пятого июля девочку нашли мертвой на железнодорожной насыпи в Ачинске, а 7 июля мать разыскали в Новосибирске.