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СК опроверг слухи о том, что мать девочки из Ачинска не идет на контакт - РИА Новости, 08.07.2026
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08:11 08.07.2026 (обновлено: 09:51 08.07.2026)
СК опроверг слухи о том, что мать девочки из Ачинска не идет на контакт

СК опроверг слухи о том, что мать погибшей девочки из Ачинска не идет на контакт

© Фото : ГСУ СК России по Красноярскому краю и РХМать погибшей пятилетней девочки из Ачинска
Мать погибшей пятилетней девочки из Ачинска - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© Фото : ГСУ СК России по Красноярскому краю и РХ
Мать погибшей пятилетней девочки из Ачинска. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Информация о том, что мать пятилетней девочки, пропавшей в Ачинске, отказывается давать показания, не соответствует действительности.
  • Пятилетнюю девочку нашли мертвой на железнодорожной насыпи в Ачинске 5 июля, а ее мать разыскали в Новосибирске 7 июля.
  • Женщину доставят в Красноярск самолетом и повезут в Ачинск для допроса.
КРАСНОЯРСК, 7 июл – РИА Новости. Информация о том, что мать пятилетней девочки, пропавшей в красноярском городе Ачинск и найденной мертвой, не идет на контакт и отказывается давать показания является ложной, сообщили журналистам в региональном управлении СК РФ.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что женщина, которая пропала 27 июня вместе со своей пятилетней дочкой в Ачинске, отказалась давать показания.
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"Информация о том, что она не идет на контакт со следствием и отказывается давать показания, не соответствует действительности. Женщина будет доставлена в Красноярск только поздним вечером и после этого допрошена", - говорится в сообщении.
Об их исчезновении сообщал супруг, отметив, что женщина могла уходить из дома и раньше. Пятого июля девочку нашли мертвой на железнодорожной насыпи в Ачинске, а 7 июля мать разыскали в Новосибирске.
В региональном управлении СК РФ ранее рассказали РИА Новости, что женщину доставят в Красноярск на самолете и повезут в Ачинск.
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ПроисшествияАчинскРоссияКрасноярскСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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