Госдума приняла в I чтении законопроект о расширении полномочий Сириуса

Краткий пересказ от РИА ИИ Госдума приняла в первом чтении законопроект, который разрешает органам публичной власти федеральной территории Сириус заключать соглашения о передаче полномочий напрямую с федеральными органами государственной власти.

Законопроект также снимает пятилетнее ограничение срока действия Стратегии социально-экономического развития Сириуса.

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении правительственный законопроект, который разрешает органам публичной власти федеральной территории Сириус заключать соглашения о передаче полномочий напрямую с федеральными органами государственной власти.

Сейчас, как отмечается в пояснительной записке, такие соглашения можно заключать только с властями Краснодарского края и органами местного самоуправления Сочи . Законопроект распространяет этот механизм и на федеральный уровень.

Кроме того, документ снимает пятилетнее ограничение срока действия Стратегии социально-экономического развития Сириуса. Утверждать ее будут в порядке, установленном уставом федеральной территории.

Также законопроект уточняет, что учет Сириуса в государственных реестрах, информационных системах и общероссийских классификаторах, где указываются субъекты РФ и муниципальные образования, ведется для целей реализации полномочий, предусмотренных законом о федеральной территории.

Помимо этого, из закона исключается положение об индивидуальной программе развития Сириуса - она предусмотрена для регионов с низким уровнем социально-экономического развития, к которым федеральная территория не относится.