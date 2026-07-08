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Госдума приняла в I чтении законопроект о расширении полномочий Сириуса - РИА Новости, 08.07.2026
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16:45 08.07.2026
Госдума приняла в I чтении законопроект о расширении полномочий Сириуса

ГД приняла в I чтении расширяющий полномочия федеральной территории Сириус закон

© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанкФедеральная территория Сириус
Федеральная территория Сириус - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Артур Лебедев
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Федеральная территория Сириус. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госдума приняла в первом чтении законопроект, который разрешает органам публичной власти федеральной территории Сириус заключать соглашения о передаче полномочий напрямую с федеральными органами государственной власти.
  • Законопроект также снимает пятилетнее ограничение срока действия Стратегии социально-экономического развития Сириуса.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении правительственный законопроект, который разрешает органам публичной власти федеральной территории Сириус заключать соглашения о передаче полномочий напрямую с федеральными органами государственной власти.
Сейчас, как отмечается в пояснительной записке, такие соглашения можно заключать только с властями Краснодарского края и органами местного самоуправления Сочи. Законопроект распространяет этот механизм и на федеральный уровень.
Кроме того, документ снимает пятилетнее ограничение срока действия Стратегии социально-экономического развития Сириуса. Утверждать ее будут в порядке, установленном уставом федеральной территории.
Также законопроект уточняет, что учет Сириуса в государственных реестрах, информационных системах и общероссийских классификаторах, где указываются субъекты РФ и муниципальные образования, ведется для целей реализации полномочий, предусмотренных законом о федеральной территории.
Помимо этого, из закона исключается положение об индивидуальной программе развития Сириуса - она предусмотрена для регионов с низким уровнем социально-экономического развития, к которым федеральная территория не относится.
Документ также вносит уточнения в части учреждения печатного средства массовой информации и сетевого издания для официального опубликования нормативных актов Сириуса, а также использования герба территории на бланках органов публичной власти.
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