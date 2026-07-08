Краткий пересказ от РИА ИИ Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян заявила, что отключение в Европе телеканала RT и других «разумных голосов» облегчило убеждение населения в российской угрозе.

Симоньян отметила, что у России нет интересов в Европе и что страна не заинтересована в войне.

Главред подчеркнула, что России не нужны европейские земли и призвала оставить страну в покое.

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Европа отключила у себя все разумные голоса, включая телеканал RT, именно поэтому ее население оказалось легко убедить в российской угрозе, убеждена главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян.

Об этом она заявила в интервью швейцарскому журналисту Роджеру Кеппелю.

"Поскольку Европа отключила все разумные голоса в Европе - и в первую очередь RT, наш телеканал... Именно поэтому европейским лидерам, чтобы обеспечить себе популярность и с чем-то идти на следующие выборы, сейчас очень легко убедить население, что Россия собирается воевать с Европой, а Европа сейчас якобы предотвращает эту войну", - сказала Симоньян.

Главред отметила, что европейцев сейчас пытаются убедить в том, что после того, как Россия победит Украину, на очереди будет Европа, но все разумные люди понимают, что это неправда.

"У России нет никаких интересов в Европе. Россия никак не заинтересована в войне. Россия восемь лет пыталась помешать Украине мучить русских людей в Донбассе", - сказала она.

Симоньян подчеркнула, что России не нужны никакие европейские земли.