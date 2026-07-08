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Европа отключила у себя все разумные голоса, включая RT, заявила Симоньян - РИА Новости, 08.07.2026
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13:32 08.07.2026 (обновлено: 13:35 08.07.2026)
Европа отключила у себя все разумные голоса, включая RT, заявила Симоньян

Симоньян: Европа отключила у себя все разумные голоса, включая RT

© Фото : RTГлавный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян
Главный редактор международной медиагруппы Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© Фото : RT
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян заявила, что отключение в Европе телеканала RT и других «разумных голосов» облегчило убеждение населения в российской угрозе.
  • Симоньян отметила, что у России нет интересов в Европе и что страна не заинтересована в войне.
  • Главред подчеркнула, что России не нужны европейские земли и призвала оставить страну в покое.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Европа отключила у себя все разумные голоса, включая телеканал RT, именно поэтому ее население оказалось легко убедить в российской угрозе, убеждена главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян.
Об этом она заявила в интервью швейцарскому журналисту Роджеру Кеппелю.
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"Поскольку Европа отключила все разумные голоса в Европе - и в первую очередь RT, наш телеканал... Именно поэтому европейским лидерам, чтобы обеспечить себе популярность и с чем-то идти на следующие выборы, сейчас очень легко убедить население, что Россия собирается воевать с Европой, а Европа сейчас якобы предотвращает эту войну", - сказала Симоньян.
Главред отметила, что европейцев сейчас пытаются убедить в том, что после того, как Россия победит Украину, на очереди будет Европа, но все разумные люди понимают, что это неправда.
"У России нет никаких интересов в Европе. Россия никак не заинтересована в войне. Россия восемь лет пыталась помешать Украине мучить русских людей в Донбассе", - сказала она.
Симоньян подчеркнула, что России не нужны никакие европейские земли.
"Нам все равно: живите как хотите, просто оставьте нас в покое. Вот этого в Европе и не понимают", - добавила главред.
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