Краткий пересказ от РИА ИИ
- Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян выразила надежду на скорое освобождение главы Гагаузии Евгении Гуцул.
- Она заявила, что приговор Гуцул является приговором Европе и ее ценностям.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян выразила надежду на скорое освобождение главы Гагаузии Евгении Гуцул, подчеркнув, что вынесенный ей приговор является приговором не самой Гуцул, а Европе и ее ценностям.
"Я очень надеюсь... что Женя скоро будет с нами. Приговор Жене Гуцул – это приговор Европе, а не Жене Гуцул. Это приговор тем самым европейским ценностям, представлениями о которых нас пичкали столько, сколько я, по крайней мере, себя помню, родившись на излете Советского Союза. Нам рассказывали, что европейские ценности - это про свободу слова, это про свободу выбора, свободу выбора народами своей власти", - сказала Симоньян в ходе презентации книги.
Как отметила главред, на деле оказалось, что эти ценности не работают: народ Гагаузии выбрал руководить автономией сумевшую почувствовать его дух Гуцул, но вместо уважения к воле избирателей ее приговорили к семи годам заключения.
"Я хочу сказать, что Господь все видит, все видит. И подвиг Жени будет оценен, и мерзость той и тех, кто ее законопатил, будет осуждена и получит достойное наказание", - заключила Симоньян.
В августе 2025 года суд первой инстанции приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы, ее обвиняли в финансировании ныне запрещенной в Молдавии партии "Шор". Двадцать восьмого мая апелляционная палата Кишинева оставила в силе этот приговор, поэтому власти автономии вправе выбрать также нового руководителя. Оппозиция в Молдавии обвиняет правящую партию "Действие и солидарность", негласным лидером которой является президент Молдавии Майя Санду, в политическом давлении на автономию.