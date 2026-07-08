Краткий пересказ от РИА ИИ Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян выразила надежду на скорое освобождение главы Гагаузии Евгении Гуцул.

Она заявила, что приговор Гуцул является приговором Европе и ее ценностям.

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян выразила надежду на скорое освобождение главы Гагаузии Евгении Гуцул, подчеркнув, что вынесенный ей приговор является приговором не самой Гуцул, а Европе и ее ценностям.

Книгу главы Гагаузии "Дело Гуцул. Анатомия политического преследования", находящейся в тюрьме, впервые презентовали в Москве в среду.

"Я очень надеюсь... что Женя скоро будет с нами. Приговор Жене Гуцул – это приговор Европе, а не Жене Гуцул. Это приговор тем самым европейским ценностям, представлениями о которых нас пичкали столько, сколько я, по крайней мере, себя помню, родившись на излете Советского Союза. Нам рассказывали, что европейские ценности - это про свободу слова, это про свободу выбора, свободу выбора народами своей власти", - сказала Симоньян в ходе презентации книги.

Как отметила главред, на деле оказалось, что эти ценности не работают: народ Гагаузии выбрал руководить автономией сумевшую почувствовать его дух Гуцул, но вместо уважения к воле избирателей ее приговорили к семи годам заключения.

"Я хочу сказать, что Господь все видит, все видит. И подвиг Жени будет оценен, и мерзость той и тех, кто ее законопатил, будет осуждена и получит достойное наказание", - заключила Симоньян.