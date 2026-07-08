Рейтинг@Mail.ru
Симоньян выразила надежду на скорое освобождение Гуцул - РИА Новости, 08.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:32 08.07.2026
Симоньян выразила надежду на скорое освобождение Гуцул

Симоньян выразила надежду на скорое освобождение главы Гагаузии Гуцул

© РИА Новости / RTГлавный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян
Главный редактор медиагруппы Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / RT
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян выразила надежду на скорое освобождение главы Гагаузии Евгении Гуцул.
  • Она заявила, что приговор Гуцул является приговором Европе и ее ценностям.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян выразила надежду на скорое освобождение главы Гагаузии Евгении Гуцул, подчеркнув, что вынесенный ей приговор является приговором не самой Гуцул, а Европе и ее ценностям.
Книгу главы Гагаузии "Дело Гуцул. Анатомия политического преследования", находящейся в тюрьме, впервые презентовали в Москве в среду.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
Книга Гуцул дойдет до читателей во всем мире, уверена ее сестра
Вчера, 20:30
"Я очень надеюсь... что Женя скоро будет с нами. Приговор Жене Гуцул – это приговор Европе, а не Жене Гуцул. Это приговор тем самым европейским ценностям, представлениями о которых нас пичкали столько, сколько я, по крайней мере, себя помню, родившись на излете Советского Союза. Нам рассказывали, что европейские ценности - это про свободу слова, это про свободу выбора, свободу выбора народами своей власти", - сказала Симоньян в ходе презентации книги.
Как отметила главред, на деле оказалось, что эти ценности не работают: народ Гагаузии выбрал руководить автономией сумевшую почувствовать его дух Гуцул, но вместо уважения к воле избирателей ее приговорили к семи годам заключения.
"Я хочу сказать, что Господь все видит, все видит. И подвиг Жени будет оценен, и мерзость той и тех, кто ее законопатил, будет осуждена и получит достойное наказание", - заключила Симоньян.
В августе 2025 года суд первой инстанции приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы, ее обвиняли в финансировании ныне запрещенной в Молдавии партии "Шор". Двадцать восьмого мая апелляционная палата Кишинева оставила в силе этот приговор, поэтому власти автономии вправе выбрать также нового руководителя. Оппозиция в Молдавии обвиняет правящую партию "Действие и солидарность", негласным лидером которой является президент Молдавии Майя Санду, в политическом давлении на автономию.
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
Приговор для Гуцул доказал отсутствие демократии в Молдавии, заявил Шор
Вчера, 16:07
 
В миреГагаузияМолдавияЕвропаМаргарита СимоньянЕвгения ГуцулМайя Санду
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала