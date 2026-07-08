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Симоньян: эскалация ЕС конфликта на Украине приближает третью мировую войну - РИА Новости, 08.07.2026
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13:33 08.07.2026 (обновлено: 13:34 08.07.2026)
Симоньян: эскалация ЕС конфликта на Украине приближает третью мировую войну

Симоньян: эскалация Европой конфликта на Украине приближает третью мировую войну

© Фото : RTГлавный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян
Главный редактор международной медиагруппы Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© Фото : RT
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян предупредила, что действия Европы, помогающей Украине, приближают начало третьей мировой войны.
  • Она подчеркнула, что Европа осуществляет эскалацию и несет войну в Москву, и рано или поздно Москва будет вынуждена ответить.
  • По словам Симоньян, если ЕС продолжит расширять возможности Украины по продвижению войны, то России придется ответить.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Европа, которая вооружает Украину и помогает ей с ударами по территории России, тем самым приближает начало третьей мировой войны, и Москва будет вынуждена ответить на эту эскалацию, предупредила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
"Практически каждый шаг, который Европа сейчас делает, подводит нас все ближе, и ближе, и ближе. Возможно, остаются считаные недели или месяцы до неизбежной третьей мировой войны", - сказала Симоньян в интервью швейцарскому журналисту Роджеру Кеппелю.
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По словам главреда, это касается и риторики Европы, и того, как она вооружает Украину, разрешая ей использовать европейское оружие против мирного населения России.
Она также подчеркнула, что это именно Европа "осуществляет эскалацию и несет войну в Москву" - и поэтому Москва "рано или поздно будет обязана ответить".
Главред обратила внимание, что у Украины никогда не было собственных вооружений для ударов по территории России, как и своей спутниковой разведки.
"Руками Украины это делает Европа. И мы это очень хорошо понимаем", - сказала она.
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Симоньян напомнила, что русский человек терпелив, но это терпение может закончиться, и тогда не останется ничего другого, как ответить.
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"Например, поразить те заводы, на которых производится оружие, которое поставляется Украине", - предположила главред.
Она добавила, что Европе надо успокоиться -"иначе полетит в Европу".
"Если Европа будет продолжать расширять возможности Украины по продвижению войны вглубь территории России, нам придется отвечать Европе", - предупредила Симоньян.
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ЕвропаУкраинаРоссияМаргарита Симоньян
 
 
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