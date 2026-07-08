Краткий пересказ от РИА ИИ Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян предупредила, что действия Европы, помогающей Украине, приближают начало третьей мировой войны.

Она подчеркнула, что Европа осуществляет эскалацию и несет войну в Москву, и рано или поздно Москва будет вынуждена ответить.

По словам Симоньян, если ЕС продолжит расширять возможности Украины по продвижению войны, то России придется ответить.

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Европа, которая вооружает Украину и помогает ей с ударами по территории России, тем самым приближает начало третьей мировой войны, и Москва будет вынуждена ответить на эту эскалацию, предупредила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.

"Практически каждый шаг, который Европа сейчас делает, подводит нас все ближе, и ближе, и ближе. Возможно, остаются считаные недели или месяцы до неизбежной третьей мировой войны", - сказала Симоньян интервью швейцарскому журналисту Роджеру Кеппелю.

По словам главреда, это касается и риторики Европы, и того, как она вооружает Украину, разрешая ей использовать европейское оружие против мирного населения России.

Она также подчеркнула, что это именно Европа "осуществляет эскалацию и несет войну в Москву" - и поэтому Москва "рано или поздно будет обязана ответить".

Главред обратила внимание, что у Украины никогда не было собственных вооружений для ударов по территории России, как и своей спутниковой разведки.

"Руками Украины это делает Европа. И мы это очень хорошо понимаем", - сказала она.

Симоньян напомнила, что русский человек терпелив, но это терпение может закончиться, и тогда не останется ничего другого, как ответить.

« "Например, поразить те заводы, на которых производится оружие, которое поставляется Украине", - предположила главред.

Она добавила, что Европе надо успокоиться -"иначе полетит в Европу".