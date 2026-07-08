Краткий пересказ от РИА ИИ Министр иностранных дел Польши посоветовал главе офиса Зеленского сдерживать эмоции.

Он отметил, что это Украина требует помощи, а не наоборот.

АНКАРА, 8 июл — РИА Новости. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал главу офиса Владимира Зеленского Кирилла Буданова* держать эмоции под контролем.

В понедельник Буданов* заявил, что не исключает новой эскалации в отношениях между Киевом Варшавой по мере приближения годовщины Волынской резни.

« "Я говорил об этом выступлении вчера с главой МИД Украины. Мне кажется, что Украине лучше сдерживать эмоции", — сказал Сикорский.

При этом он отметил, что это Киев постоянно просит поддержки, а не наоборот.

« "Это Украина требует помощи, а Польша для нее очень много сделала", — добавил министр.

Отношения Варшавы и Киева много лет осложняет вопрос трактовки массового убийства украинскими националистами в основном польского населения Волыни, Восточной Галиции и соседних регионов в 1939-1945 годах. Пик расправ — Волынскую резню — Варшава признала геноцидом, за который ответственны отряды ОУН**-УПА**.

В 2026-м конфликт вышел на новый уровень: Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН**-УПА**, а также присвоил обозначение "имени героев УПА**" подразделению ВСУ. За это его лишили высшей награды Польши — ордена Белого орла.

* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.