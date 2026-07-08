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Глава МИД Польши посоветовал Буданову* сдерживать эмоции - РИА Новости, 08.07.2026
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19:07 08.07.2026 (обновлено: 22:20 08.07.2026)
Глава МИД Польши посоветовал Буданову* сдерживать эмоции

Сикорский посоветовал Буданову сдерживать эмоции

© AP Photo / Sarah MeyssonnierМинистр иностранных дел Польши Радослав Сикорский
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© AP Photo / Sarah Meyssonnier
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр иностранных дел Польши посоветовал главе офиса Зеленского сдерживать эмоции.
  • Он отметил, что это Украина требует помощи, а не наоборот.
АНКАРА, 8 июл — РИА Новости. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал главу офиса Владимира Зеленского Кирилла Буданова* держать эмоции под контролем.
В понедельник Буданов* заявил, что не исключает новой эскалации в отношениях между Киевом и Варшавой по мере приближения годовщины Волынской резни.
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"Я говорил об этом выступлении вчера с главой МИД Украины. Мне кажется, что Украине лучше сдерживать эмоции", — сказал Сикорский.
При этом он отметил, что это Киев постоянно просит поддержки, а не наоборот.
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"Это Украина требует помощи, а Польша для нее очень много сделала", — добавил министр.
Отношения Варшавы и Киева много лет осложняет вопрос трактовки массового убийства украинскими националистами в основном польского населения Волыни, Восточной Галиции и соседних регионов в 1939-1945 годах. Пик расправ — Волынскую резню — Варшава признала геноцидом, за который ответственны отряды ОУН**-УПА**.
В 2026-м конфликт вышел на новый уровень: Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН**-УПА**, а также присвоил обозначение "имени героев УПА**" подразделению ВСУ. За это его лишили высшей награды Польши — ордена Белого орла.
* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.
** Запрещенная в России экстремистская организация.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
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