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Украина и Германия подписали соглашение о производстве беспилотников BARS - РИА Новости, 08.07.2026
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12:43 08.07.2026
Украина и Германия подписали соглашение о производстве беспилотников BARS

Сибига: Украина и Германия подписали соглашение о производстве БПЛА BARS

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Киев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украина и Германия подписали соглашение о совместном производстве беспилотников BARS.
  • Соглашение было заключено в результате совместной работы военного ведомства Украины и министерства обороны Германии.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Украина и Германия подписали соглашение о совместном производстве беспилотников BARS, сообщил украинский министр иностранных дел Андрей Сибига.
"Вместе с федеральным министром обороны Германии Борисом Писториусом мы подписали соглашение о совместном производстве беспилотных летательных аппаратов BARS", - написал Сибига в своем профиле в социальной сети Х.
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Он добавил, что соглашение было заключено в результате совместной работы военного ведомства Украины и министерства обороны Германии.
В апреле Минобороны России в официальном документе опубликовало адреса, где находятся украинские и совместные с другими государствами предприятия по выпуску беспилотников и комплектующих БПЛА для Украины. Как заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров реакция властей Германии на публикацию Россией адресов производителей БПЛА для Украины показала, что "на воре и шапка горит".
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