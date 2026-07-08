Украина и Германия подписали соглашение о производстве беспилотников BARS

Он добавил, что соглашение было заключено в результате совместной работы военного ведомства Украины и министерства обороны Германии.

В апреле Минобороны России в официальном документе опубликовало адреса, где находятся украинские и совместные с другими государствами предприятия по выпуску беспилотников и комплектующих БПЛА для Украины. Как заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров реакция властей Германии на публикацию Россией адресов производителей БПЛА для Украины показала, что "на воре и шапка горит".