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Шуваев рассказал, как боевой опыт помогает ему на новом посту - РИА Новости, 08.07.2026
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12:28 08.07.2026 (обновлено: 12:29 08.07.2026)
Шуваев рассказал, как боевой опыт помогает ему на новом посту

Шуваев: навык оперативно принимать решения помогает на новой должности

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкАлександр Шуваев
Александр Шуваев - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Александр Шуваев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев отметил, что навык оперативно принимать решения помогает ему на новой должности.
  • Боевой опыт позволяет ему сосредотачивать основные усилия на поставленной задаче.
  • Шуваев подчеркнул, что перекладывает опыт работы в условиях разрушенной инфраструктуры на государственное управление.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев рассказал, что навык оперативно принимать решения, который он приобрел благодаря боевому опыту, помогает ему на новой должности.
«
"Прежде всего, я участвовал в боевых действиях везде в наступательных группировках, поэтому оперативность принятия решения сохраняется. И самое главное, чтобы никто не паниковал, сократить панику и настроить большой организм на сплоченную работу", - сказал Шуваев ИС "Вести".
Врио губернатора подчеркнул, что боевой опыт заключается в сосредоточении основных усилий на задаче, которую поставили и которую необходимо выполнить.
«
"Я смотрел, как работают жители и на Ближнем Востоке после разрушения инфраструктуры, как это было в Донецкой и Луганской народных республиках, и перекладываю этот опыт уже на государственное управление", - отметил он.
Президент России Владимир Путин 13 мая принял отставку губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова по собственному желанию, врио губернатора назначен Шуваев. Он является Героем России, ветераном специальной военной операции и участником второго потока программы "Время Героев". С января 2026 года был заместителем губернатора Иркутской области.
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