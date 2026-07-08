Рейтинг@Mail.ru
Шуваев рассказал о предложении Путина возглавить Белгородскую область - РИА Новости, 08.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:35 08.07.2026
Шуваев рассказал о предложении Путина возглавить Белгородскую область

Шуваев назвал предложение Путина возглавить Белгородскую область неожиданным

© Фото : Правительство Белгородской областиВрио губернатора Белгородской области Александр Шуваев
Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© Фото : Правительство Белгородской области
Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев назвал неожиданным предложение президента России Владимира Путина возглавить регион.
  • Он добавил, что Белгородская область — его малая родина.
БЕЛГОРОД, 8 июл - РИА Новости. Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев назвал неожиданным предложение президента РФ Владимира Путина возглавить регион.
"Это моя малая родина… Это родители и семья, это дошкольные, школьные годы. И потом уже я 28 лет приезжал очень редко в связи со своими обязанностями и прохождением военной службы. Конечно же, приехать в регион, свой родной регион. Я не ожидал, что президент мне поставит задачу возглавить Белгородскую область", - сказал Шуваев ИС "Вести".
Президент России 13 мая принял отставку губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова по собственному желанию, врио губернатора назначен Шуваев. Он является Героем России, ветераном специальной военной операции и участником второго потока программы "Время Героев". С января 2026 года был заместителем губернатора Иркутской области.
Александр Шуваев во время встречи с президентом России Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
Шуваев подал документы на участие в выборах белгородского губернатора
30 июня, 11:49
 
Белгородская областьРоссияАлександр ШуваевВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала