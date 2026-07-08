Шуваев назвал главную задачу на посту врио главы Белгородской области

Краткий пересказ от РИА ИИ Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев заявил, что на посту главы региона видит семь задач, первая из которых — обеспечение безопасности.

Второй задачей он назвал восстановление экономики и развитие малого и среднего предпринимательства, а также возмещение ущерба малому и среднему бизнесу.

Среди других задач — возмещение ущерба жителям области, сокращение оттока населения из региона и поддержка участников СВО.

БЕЛГОРОД, 8 июл - РИА Новости. Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев заявил, что на посту главы региона видит семь задач, первая из которых - обеспечение безопасности.

ИС "Вести". "Всего у меня семь задач, я обговаривал с президентом эти задачи. Первая - это безопасность, потому что в первую очередь, когда я приехал, в первую неделю, я уже встретился с представителем министерства обороны, где-то переставили подразделения, переместили их для более лучшего, эффективного отражения нападения", - сказал Шуваев

Второй задачей он назвал восстановление экономики, отметив, что область зависит от агропромышленного комплекса. Кроме того, по словам Шуваева, необходимо уделять внимание развитию малого, среднего предпринимательства, возмещению ущерба, нанесенного малому и среднему бизнесу.

Следующая задача - возмещение ущерба жителям области, чьи дома повреждены атаками противника, сказал врио главы региона. Перед властями региона стоит и задача сократить отток населения из Белгородской области , добавил он.

"Соответственно, если безопасность будет восстановлена, то отток жителей не будет идти из области нашей. Это основа. Тут же соприкасаются и дети, развитие детей и молодежи, чтобы они в соседние области не уезжали, также развивались, и есть очень много программ", - заявил Шуваев.

Следующей задачей он озвучил поддержку участников СВО.