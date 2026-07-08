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Шуваев назвал главную задачу на посту врио главы Белгородской области - РИА Новости, 08.07.2026
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12:19 08.07.2026 (обновлено: 12:30 08.07.2026)
Шуваев назвал главную задачу на посту врио главы Белгородской области

Шуваев назвал обеспечение безопасности своей главной задачу на посту

© Фото : Правительство Белгородской областиВрио губернатора Белгородской области Александр Шуваев
Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© Фото : Правительство Белгородской области
Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев заявил, что на посту главы региона видит семь задач, первая из которых — обеспечение безопасности.
  • Второй задачей он назвал восстановление экономики и развитие малого и среднего предпринимательства, а также возмещение ущерба малому и среднему бизнесу.
  • Среди других задач — возмещение ущерба жителям области, сокращение оттока населения из региона и поддержка участников СВО.
БЕЛГОРОД, 8 июл - РИА Новости. Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев заявил, что на посту главы региона видит семь задач, первая из которых - обеспечение безопасности.
"Всего у меня семь задач, я обговаривал с президентом эти задачи. Первая - это безопасность, потому что в первую очередь, когда я приехал, в первую неделю, я уже встретился с представителем министерства обороны, где-то переставили подразделения, переместили их для более лучшего, эффективного отражения нападения", - сказал Шуваев ИС "Вести".
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Второй задачей он назвал восстановление экономики, отметив, что область зависит от агропромышленного комплекса. Кроме того, по словам Шуваева, необходимо уделять внимание развитию малого, среднего предпринимательства, возмещению ущерба, нанесенного малому и среднему бизнесу.
Следующая задача - возмещение ущерба жителям области, чьи дома повреждены атаками противника, сказал врио главы региона. Перед властями региона стоит и задача сократить отток населения из Белгородской области, добавил он.
"Соответственно, если безопасность будет восстановлена, то отток жителей не будет идти из области нашей. Это основа. Тут же соприкасаются и дети, развитие детей и молодежи, чтобы они в соседние области не уезжали, также развивались, и есть очень много программ", - заявил Шуваев.
Следующей задачей он озвучил поддержку участников СВО.
"Всего 179 программ, и мы часто беседуем с ними - на что обратить внимание, в чем помочь. Один из крайних моментов, в которых мы определились, это квоты в предпринимательстве, чтобы люди, которые приходят с СВО, были задействованы с трудоустройством", - сказал врио главы региона.
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