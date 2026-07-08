Суд изменил меру пресечения Дианы Шурыгиной на заключение под стражу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Троицкий районный суд города Москвы изменил меру пресечения Диане Шурыгиной (Шляниной) на заключение под стражу.
- Постановление вынесено 8 июля 2026 года.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Столичный суд изменил меру пресечения Дианы Шурыгиной (Шляниной) на заключение под стражу, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.
"Постановлением Троицкого районного суда города Москвы от 8 июля 2026 года удовлетворено ходатайство следствия об изменении меры пресечения в виде домашнего ареста на заключение под стражу в отношении Шляниной Дианы Алексеевны", - говорится в сообщении в канале пресс-службы судов на платформе "Макс".
В конце мая суд отправил Шурыгину под домашний арест по делу о распространении порнографии, ей предъявлено обвинение. В правоохранительных органах РИА Новости рассказали, что уголовное дело возбуждено после публикации интимных фотографий и видео в Telegram-канале под управлением Шурыгиной.
Суд рассмотрит вопрос о переезде блогера Лерчек
Вчера, 16:48