Рейтинг@Mail.ru
Суд изменил меру пресечения Дианы Шурыгиной на заключение под стражу - РИА Новости, 08.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:50 08.07.2026 (обновлено: 22:56 08.07.2026)
Суд изменил меру пресечения Дианы Шурыгиной на заключение под стражу

Столичный суд изменил меру пресечения Дианы Шурыгиной на заключение под стражу

© Фото : аккаунт Дианы Шурыгиной в ВКонтактеДиана Шурыгина
Диана Шурыгина - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© Фото : аккаунт Дианы Шурыгиной в ВКонтакте
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Троицкий районный суд города Москвы изменил меру пресечения Диане Шурыгиной (Шляниной) на заключение под стражу.
  • Постановление вынесено 8 июля 2026 года.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Столичный суд изменил меру пресечения Дианы Шурыгиной (Шляниной) на заключение под стражу, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.
"Постановлением Троицкого районного суда города Москвы от 8 июля 2026 года удовлетворено ходатайство следствия об изменении меры пресечения в виде домашнего ареста на заключение под стражу в отношении Шляниной Дианы Алексеевны", - говорится в сообщении в канале пресс-службы судов на платформе "Макс".
В конце мая суд отправил Шурыгину под домашний арест по делу о распространении порнографии, ей предъявлено обвинение. В правоохранительных органах РИА Новости рассказали, что уголовное дело возбуждено после публикации интимных фотографий и видео в Telegram-канале под управлением Шурыгиной.
Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) в больнице - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
Суд рассмотрит вопрос о переезде блогера Лерчек
Вчера, 16:48
 
ПроисшествияМоскваДиана Шурыгина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала