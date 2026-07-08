Краткий пересказ от РИА ИИ Лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор заявил, что приговор для главы Гагаузии Евгении Гуцул доказал отсутствие настоящей демократии в Молдавии.

Он выразил уверенность в том, что Гуцул выйдет на свободу и будет одним из важных лидеров молдавского народа, и подчеркнул важность сохранения памяти о происходящих событиях.

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Приговор для главы Гагаузии Евгении Гуцул доказал, что демократия в Молдавии является лишь красивой вывеской, заявил РИА Новости лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор.

"Европейцы" (представители проевропейской власти в Молдавии - ред.) не просто поддержали решение суда в отношении Гуцул, они сделали все для того, чтобы это произошло. Тем самым, показав то, кто они есть, тем самым открыто показали свое лицо, показали, что вся их демократия и свобода слова, это всего лишь вывеска, красивая, но пустая", - сказал Шор на презентации книги.

Он выразил уверенность, что Гуцул вскоре выйдет на свободу и будет одним из важных лидеров молдавского народа, но важно, чтобы осталась память, память о том, что происходило в то время, пока она находилась в тюрьме, поскольку молдавские власти регулярно пытаются стирать историю.

"Важно, чтобы то, что делали действующие молдавские режимы и делают европейские так называемые демократические режимы, чтобы оно осталось в памяти, чтобы люди знали, что было, чтобы люди помнили, что было. И эта книга, это главное, что будет олицетворять эту позицию", - подчеркнул политик.

Гагаузия — автономия на юге Молдавии, где традиционно сильны позиции политиков, выступающих за укрепление связей с Россией. Отношения между властями в Кишиневе и руководством автономии в последние годы осложнились на фоне политических разногласий, что нередко приводило к задержкам в организации местных электоральных процессов.