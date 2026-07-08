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Приговор для Гуцул доказал отсутствие демократии в Молдавии, заявил Шор - РИА Новости, 08.07.2026
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16:07 08.07.2026
Приговор для Гуцул доказал отсутствие демократии в Молдавии, заявил Шор

Шор: приговор для Гуцул доказал отсутствие настоящей демократии в Молдавии

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкИлан Шор
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Илан Шор. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор заявил, что приговор для главы Гагаузии Евгении Гуцул доказал отсутствие настоящей демократии в Молдавии.
  • Он выразил уверенность в том, что Гуцул выйдет на свободу и будет одним из важных лидеров молдавского народа, и подчеркнул важность сохранения памяти о происходящих событиях.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Приговор для главы Гагаузии Евгении Гуцул доказал, что демократия в Молдавии является лишь красивой вывеской, заявил РИА Новости лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор.
Книгу главы Гагаузии Евгении Гуцул "Дело Гуцул. Анатомия политического преследования", находящейся в тюрьме, впервые представили в Москве.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул на слушании по ее делу в районном суде в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
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"Европейцы" (представители проевропейской власти в Молдавии - ред.) не просто поддержали решение суда в отношении Гуцул, они сделали все для того, чтобы это произошло. Тем самым, показав то, кто они есть, тем самым открыто показали свое лицо, показали, что вся их демократия и свобода слова, это всего лишь вывеска, красивая, но пустая", - сказал Шор на презентации книги.
Он выразил уверенность, что Гуцул вскоре выйдет на свободу и будет одним из важных лидеров молдавского народа, но важно, чтобы осталась память, память о том, что происходило в то время, пока она находилась в тюрьме, поскольку молдавские власти регулярно пытаются стирать историю.
"Важно, чтобы то, что делали действующие молдавские режимы и делают европейские так называемые демократические режимы, чтобы оно осталось в памяти, чтобы люди знали, что было, чтобы люди помнили, что было. И эта книга, это главное, что будет олицетворять эту позицию", - подчеркнул политик.
Гагаузия — автономия на юге Молдавии, где традиционно сильны позиции политиков, выступающих за укрепление связей с Россией. Отношения между властями в Кишиневе и руководством автономии в последние годы осложнились на фоне политических разногласий, что нередко приводило к задержкам в организации местных электоральных процессов.
В августе 2025 года суд первой инстанции приговорил главу Гагаузии Евгению Гуцул к семи годам лишения свободы, ее обвиняли в финансировании ныне запрещенной в Молдавии партии "Шор". Двадцать восьмого мая апелляционная палата Кишинева оставила в силе этот приговор, поэтому власти автономии вправе выбрать также нового руководителя. Оппозиция в Молдавии обвиняет правящую партию "Действие и солидарность", негласным лидером которой является президент Молдавии Майя Санду, в политическом давлении на автономию.
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В миреМолдавияГагаузияКишиневЕвгения ГуцулИлан ШорМайя Санду
 
 
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