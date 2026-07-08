При нападении в баварской школе пострадали четыре человека

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В баварской школе произошел инцидент, в результате которого минимум четверо получили тяжелые травмы.
- По данным газеты Bild, речь идет об акте агрессии, но точные обстоятельства произошедшего пока не ясны.
БЕРЛИН, 8 июл - РИА Новости. Минимум четверо получили тяжелые травмы в результате инцидента в баварской школе, сообщила газета Bild со ссылкой на свою информацию.
"Четыре человека получили серьезные ранения", - говорится в публикации.
По данным газеты, речь идет об акте агрессии. Точные обстоятельства произошедшего пока не ясны.