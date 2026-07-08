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При нападении в баварской школе пострадали четыре человека - РИА Новости, 08.07.2026
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15:31 08.07.2026 (обновлено: 21:40 08.07.2026)
При нападении в баварской школе пострадали четыре человека

Bild: минимум четверо тяжело пострадали в результате инцидента в баварской школе

© AP Photo / Kerstin JoenssonСотрудники спецподразделения немецкой полиции
Сотрудники спецподразделения немецкой полиции - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© AP Photo / Kerstin Joensson
Сотрудники спецподразделения немецкой полиции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В баварской школе произошел инцидент, в результате которого минимум четверо получили тяжелые травмы.
  • По данным газеты Bild, речь идет об акте агрессии, но точные обстоятельства произошедшего пока не ясны.
БЕРЛИН, 8 июл - РИА Новости. Минимум четверо получили тяжелые травмы в результате инцидента в баварской школе, сообщила газета Bild со ссылкой на свою информацию.
"Четыре человека получили серьезные ранения", - говорится в публикации.
По данным газеты, речь идет об акте агрессии. Точные обстоятельства произошедшего пока не ясны.
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