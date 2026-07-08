Миллионы шиитов пришли на прощание с Хаменеи в Ираке, пишут СМИ

Как отметил корреспондент агентства с места прощания, несмотря на усилия охранников усыпальницы имама Али по регулированию потока людей, внести туда гроб оказалось очень трудно. Организаторы церемонии закрыли ворота комплекса сразу после того, как гроб оказался внутри, чтобы сдержать наплыв скорбящих. Зайти в святилище могли только представители духовенства и учащиеся религиозных школ. Из Эн-Наджаф тела Хаменеи и его родных перевезли в Кербелу, где заупокойные молитвы были прочитаны в других шиитских религиозных святынях имени имамов Хусейна и Аббаса.