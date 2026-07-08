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Миллионы шиитов пришли на прощание с Хаменеи в Ираке, пишут СМИ - РИА Новости, 08.07.2026
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17:27 08.07.2026
Миллионы шиитов пришли на прощание с Хаменеи в Ираке, пишут СМИ

Shafaq: траурная процессия Хаменеи собрала миллионы людей в Ираке

© REUTERS / Office of the Iranian Supreme LeaderТраурная процессия на прощании с погибшим аятоллой Али Хаменеи в иракском Эн-Наджафе
Траурная процессия на прощании с погибшим аятоллой Али Хаменеи в иракском Эн-Наджафе - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© REUTERS / Office of the Iranian Supreme Leader
Траурная процессия на прощании с погибшим аятоллой Али Хаменеи в иракском Эн-Наджафе
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Миллионы людей пришли на церемонию прощания с верховным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи в иракских городах Эн-Наджаф и Кербела.
  • Гроб с телом Хаменеи внесли в усыпальницу имама Али в Эн-Наджафе с трудом из-за большого количества людей, после чего ворота комплекса закрыли.
  • После прощания в Кербеле тела Хаменеи и его семьи будут возвращены в Эн-Наджаф для последующего захоронения в Иране.
ДОХА, 8 июл - РИА Новости. Траурная процессия на прощании с погибшим верховным правителем Ирана, шиитским духовным лидером аятоллой Али Хаменеи собрала миллионы людей в иракских городах Эн-Наджаф и Кербела, передает иракское агентство Shafaq News.
"Миллионы людей пришли на церемонию прощания с верховным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи в Эн-Наджафе и Кербеле в Ираке", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на корреспондента, присутствующего на церемонии.
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Как отметил корреспондент агентства с места прощания, несмотря на усилия охранников усыпальницы имама Али по регулированию потока людей, внести туда гроб оказалось очень трудно. Организаторы церемонии закрыли ворота комплекса сразу после того, как гроб оказался внутри, чтобы сдержать наплыв скорбящих. Зайти в святилище могли только представители духовенства и учащиеся религиозных школ. Из Эн-Наджаф тела Хаменеи и его родных перевезли в Кербелу, где заупокойные молитвы были прочитаны в других шиитских религиозных святынях имени имамов Хусейна и Аббаса.
После прощания в Кербеле гробы с телами Хаменеи и его семьи будут возвращены в Эн-Наджаф, откуда их перевезут в Иран для захоронения.
Хаменеи погиб в результате ударов США и Израиля по Тегерану 28 февраля, церемонию прощания с ним на фоне продолжавшихся весь март ударов провести не удалось, в результате чего власти приняли решение о переносе мероприятия, сославшись на необходимость подготовить инфраструктуру.
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