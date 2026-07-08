Рейтинг@Mail.ru
Шандалович осмотрел отремонтированную дорогу в карельском Медвежьегорске - РИА Новости, 08.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:45 08.07.2026
Шандалович осмотрел отремонтированную дорогу в карельском Медвежьегорске

Элиссан Шандалович осмотрел отремонтированную дорогу в карельском Медвежьегорске

© Фото : пресс-служба Законодательного собрания КарелииОтремонтированная дорога в карельском Медвежьегорске
Отремонтированная дорога в карельском Медвежьегорске - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© Фото : пресс-служба Законодательного собрания Карелии
Отремонтированная дорога в карельском Медвежьегорске
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Председатель парламента Карелии Элиссан Шандалович вместе с представителями администрации округа и подрядчика проверил отремонтированную дорогу на улице Северной в Медвежьегорске, сообщает пресс-служба Законодательного собрания региона.
Жители улицы обращались к депутатам республики с жалобами на выбоины и пыль от грузовиков, возивших щебень по грунтовке.
Осенью прошлого года Шандалович вместе с жителями и представителями местной власти обсудил планы по ремонту. На работы из бюджета республики выделили 18,5 миллиона рублей.
Подрядчик "Кольское ДРСУ" на участке 900 метров обновил дорожное покрытие, оборудовал тротуар и бордюр. Раньше этот участок на 70% был грунтовым.
"По этой дороге было много жалоб от жителей. Сегодня дорога выглядит абсолютно по-другому", — приводит пресс-служба слова Шандаловича.
Он добавил, что дорога стала более безопасной для автомобилистов и пешеходов, появился тротуар. Работы проведены в срок, выполнены местным подрядчиком и, если возникнут какие-то недочеты, то в рамках гарантийных обязательств они будут устранены.
Заместитель главы администрации Медвежьегорского муниципального округа Людмила Журавлева сообщила, что гарантийный срок составляет четыре года. При приемке проверили соответствие объема и качества работ условиям контракта, измерили протяженность обновленного участка дороги, качество покрытия и другие параметры.
Председатель совета Медвежьегорского округа Дмитрий Пушкарев, ранее много лет работавший в дорожной сфере, отметил качество асфальтового покрытия и уровень проведения работ.
"В местном бюджете на ремонт дороги не было заложено денег, и мы благодарны депутатам Законодательного Собрания Карелии за то, что они поддержали нас, помогли нашему округу", — сказал Пушкарев.
По его словам, теперь жители могут безопасно пройти по тротуару до колонки. Раньше на этом месте было пыльно.
Председатель парламента Карелии добавил, что глава республики Артур Парфенчиков, правительство региона, региональный Минтранс и Заксобрание постоянно уделяют внимание ремонту муниципальных дорог. При формировании и корректировке бюджета депутаты закладывают средства на эти цели.
 
Республика КарелияМедвежьегорскАртур Парфенчиков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала