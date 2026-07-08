Шандалович осмотрел отремонтированную дорогу в карельском Медвежьегорске

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Председатель парламента Карелии Элиссан Шандалович вместе с представителями администрации округа и подрядчика проверил отремонтированную дорогу на улице Северной в Медвежьегорске, сообщает пресс-служба Законодательного собрания региона.
Жители улицы обращались к депутатам республики с жалобами на выбоины и пыль от грузовиков, возивших щебень по грунтовке.
Осенью прошлого года Шандалович вместе с жителями и представителями местной власти обсудил планы по ремонту. На работы из бюджета республики выделили 18,5 миллиона рублей.
Подрядчик "Кольское ДРСУ" на участке 900 метров обновил дорожное покрытие, оборудовал тротуар и бордюр. Раньше этот участок на 70% был грунтовым.
"По этой дороге было много жалоб от жителей. Сегодня дорога выглядит абсолютно по-другому", — приводит пресс-служба слова Шандаловича.
Он добавил, что дорога стала более безопасной для автомобилистов и пешеходов, появился тротуар. Работы проведены в срок, выполнены местным подрядчиком и, если возникнут какие-то недочеты, то в рамках гарантийных обязательств они будут устранены.
Заместитель главы администрации Медвежьегорского муниципального округа Людмила Журавлева сообщила, что гарантийный срок составляет четыре года. При приемке проверили соответствие объема и качества работ условиям контракта, измерили протяженность обновленного участка дороги, качество покрытия и другие параметры.
Председатель совета Медвежьегорского округа Дмитрий Пушкарев, ранее много лет работавший в дорожной сфере, отметил качество асфальтового покрытия и уровень проведения работ.
"В местном бюджете на ремонт дороги не было заложено денег, и мы благодарны депутатам Законодательного Собрания Карелии за то, что они поддержали нас, помогли нашему округу", — сказал Пушкарев.
По его словам, теперь жители могут безопасно пройти по тротуару до колонки. Раньше на этом месте было пыльно.
Председатель парламента Карелии добавил, что глава республики Артур Парфенчиков, правительство региона, региональный Минтранс и Заксобрание постоянно уделяют внимание ремонту муниципальных дорог. При формировании и корректировке бюджета депутаты закладывают средства на эти цели.