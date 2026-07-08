Шандалович осмотрел отремонтированную дорогу в карельском Медвежьегорске

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Председатель парламента Карелии Элиссан Шандалович вместе с представителями администрации округа и подрядчика проверил отремонтированную дорогу на улице Северной в Медвежьегорске, сообщает пресс-служба Законодательного собрания региона.

Жители улицы обращались к депутатам республики с жалобами на выбоины и пыль от грузовиков, возивших щебень по грунтовке.

Осенью прошлого года Шандалович вместе с жителями и представителями местной власти обсудил планы по ремонту. На работы из бюджета республики выделили 18,5 миллиона рублей.

Подрядчик "Кольское ДРСУ" на участке 900 метров обновил дорожное покрытие, оборудовал тротуар и бордюр. Раньше этот участок на 70% был грунтовым.

"По этой дороге было много жалоб от жителей. Сегодня дорога выглядит абсолютно по-другому", — приводит пресс-служба слова Шандаловича.

Он добавил, что дорога стала более безопасной для автомобилистов и пешеходов, появился тротуар. Работы проведены в срок, выполнены местным подрядчиком и, если возникнут какие-то недочеты, то в рамках гарантийных обязательств они будут устранены.

Заместитель главы администрации Медвежьегорского муниципального округа Людмила Журавлева сообщила, что гарантийный срок составляет четыре года. При приемке проверили соответствие объема и качества работ условиям контракта, измерили протяженность обновленного участка дороги, качество покрытия и другие параметры.

Председатель совета Медвежьегорского округа Дмитрий Пушкарев, ранее много лет работавший в дорожной сфере, отметил качество асфальтового покрытия и уровень проведения работ.

"В местном бюджете на ремонт дороги не было заложено денег, и мы благодарны депутатам Законодательного Собрания Карелии за то, что они поддержали нас, помогли нашему округу", — сказал Пушкарев.

По его словам, теперь жители могут безопасно пройти по тротуару до колонки. Раньше на этом месте было пыльно.