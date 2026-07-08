В пресс-службе Shamanа опровергли информацию о падении со сцены в Перми

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Видео, на котором Ярослав Дронов (Shaman) упал со сцены, было снято не в Перми.
- Кадры трехлетней давности сделаны во время концерта в Государственном Кремлевском дворце, когда артист поранил ногу, но продолжил выступление.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Видео, на котором заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) упал со сцены во время выступления, было снято не в Перми, это кадры трехлетней давности с концерта в Государственном Кремлевском дворце, когда певец поранил ногу, но все равно продолжил выступать, сообщили РИА Новости в пресс-службе артиста.
В соцсетях появились кадры, на которых показано, как Shaman якобы во время выступления в Перми упал прямо на сцене. Представители артиста опровергли, что это видео было снято в Перми, и уточнили, что данные кадры трехлетней давности с концерта в Государственном Кремлевском дворце.
"Это видео 2023 года из Государственного Кремлевского дворца, песня "Танцы на стеклах" - тогда Ярослав поранил ногу, но продолжил выступать с перемотанной ногой. Сейчас он в Калининграде, все в порядке", - сказал собеседник агентства.