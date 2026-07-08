В пресс-службе Shamanа опровергли информацию о падении со сцены в Перми

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Видео, на котором заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) упал со сцены во время выступления, было снято не в Перми, это кадры трехлетней давности с концерта в Государственном Кремлевском дворце, когда певец поранил ногу, но все равно продолжил выступать, сообщили РИА Новости в пресс-службе артиста.