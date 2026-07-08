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ВСУ за сутки потеряли до 200 военных в зоне действий "Севера" - РИА Новости, 08.07.2026
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12:21 08.07.2026 (обновлено: 12:36 08.07.2026)
ВСУ за сутки потеряли до 200 военных в зоне действий "Севера"

МО: ВСУ за сутки потеряли до 200 военных в зоне действий "Севера"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение.
  • ВСУ за сутки потеряли до 200 военнослужащих.
  • Нанесено поражение живой силе и технике противника в Сумской и Харьковской областях.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 200 боевиков в зоне действий сил российской группировки войск "Север", улучшивших тактическое положение, сообщило в среду министерство обороны РФ.
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"ВСУ потеряли до 200 военнослужащих, бронетранспортер, 16 автомобилей, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке военного ведомства.

Отмечается, что подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Толстодубово, Великая Рыбица и Мирлоги Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированиям двух механизированных, двух мотопехотных бригад ВСУ, двух бригад теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Широкое, Круглое, Великие Проходы, Захаровка и Белый Колодезь.
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