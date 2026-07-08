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Бойцы "Севера" уничтожили свыше тысячи БПЛА ВСУ за неделю - РИА Новости, 08.07.2026
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08:03 08.07.2026
Бойцы "Севера" уничтожили свыше тысячи БПЛА ВСУ за неделю

РИА Новости: бойцы "Севера" уничтожили свыше тысячи БПЛА ВСУ за неделю

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С начала июля российские военнослужащие уничтожили свыше тысячи беспилотных летательных аппаратов ВСУ в Сумской и Харьковской областях.
  • Расчеты ПВО и мобильные огневые группы группировки войск «Север» сбили более 650 БПЛА большой дальности и октокоптерного типа, а также свыше 400 ударных и разведывательных БПЛА ВСУ.
КУРСК, 8 июл - РИА Новости. Российские военнослужащие с начала июля уничтожили свыше тысячи беспилотных летательных аппаратов ВСУ в Сумской и Харьковской областях, сообщили РИА Новости в группировке войск "Север".
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"Военнослужащие группировки войск "Север" с начала июля уничтожили свыше тысячи БПЛА ВСУ в Сумской и Харьковской областях. Расчеты ПВО и мобильные огневые группы (МОГ) в ходе несения боевого дежурства обнаружили и сбили более 650 БПЛА большой дальности и октокоптерного типа", - сообщили агентству в группировке войск "Север".
Кроме того, уничтожены свыше 400 ударных и разведывательных БПЛА ВСУ.
"Все летательные аппараты противника были запущены националистами с территории Украины", - говорится в сообщении.
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