Бойцы "Севера" уничтожили свыше тысячи БПЛА ВСУ за неделю

Краткий пересказ от РИА ИИ
- С начала июля российские военнослужащие уничтожили свыше тысячи беспилотных летательных аппаратов ВСУ в Сумской и Харьковской областях.
- Расчеты ПВО и мобильные огневые группы группировки войск «Север» сбили более 650 БПЛА большой дальности и октокоптерного типа, а также свыше 400 ударных и разведывательных БПЛА ВСУ.
КУРСК, 8 июл - РИА Новости. Российские военнослужащие с начала июля уничтожили свыше тысячи беспилотных летательных аппаратов ВСУ в Сумской и Харьковской областях, сообщили РИА Новости в группировке войск "Север".
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"Военнослужащие группировки войск "Север" с начала июля уничтожили свыше тысячи БПЛА ВСУ в Сумской и Харьковской областях. Расчеты ПВО и мобильные огневые группы (МОГ) в ходе несения боевого дежурства обнаружили и сбили более 650 БПЛА большой дальности и октокоптерного типа", - сообщили агентству в группировке войск "Север".
Кроме того, уничтожены свыше 400 ударных и разведывательных БПЛА ВСУ.
"Все летательные аппараты противника были запущены националистами с территории Украины", - говорится в сообщении.
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22 июня 2022, 17:18