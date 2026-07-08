Бойцы "Севера" уничтожили свыше тысячи БПЛА ВСУ за неделю

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"Военнослужащие группировки войск "Север" с начала июля уничтожили свыше тысячи БПЛА ВСУ в Сумской и Харьковской областях. Расчеты ПВО и мобильные огневые группы (МОГ) в ходе несения боевого дежурства обнаружили и сбили более 650 БПЛА большой дальности и октокоптерного типа", - сообщили агентству в группировке войск "Север".