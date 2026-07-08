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Музей "Оборона Севастополя" восстановят, заявил Нарышкин - РИА Новости, 08.07.2026
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10:29 08.07.2026 (обновлено: 10:43 08.07.2026)
Музей "Оборона Севастополя" восстановят, заявил Нарышкин

Нарышкин: музей "Оборона Севастополя" восстановят как символ стойкости народа РФ

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкМузей-панорама "Оборона Севастополя" после пожара в результате атаки ВСУ
Музей-панорама Оборона Севастополя после пожара в результате атаки ВСУ - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Музей-панорама "Оборона Севастополя" после пожара в результате атаки ВСУ
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что музей обороны Севастополя будет восстановлен как символ стойкости российского народа.
  • 10 июля музей обороны Севастополя подвергся удару беспилотником, в результате которого практически была уничтожена панорама "Оборона Севастополя 1854-1855 годов".
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Музей обороны Севастополя будет восстановлен как символ стойкости российского народа, а враги захлебнутся своей злобой, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.
«

"И музей обороны Севастополя, и знаменитое полотно ("Оборона Севастополя" - ред.) должно и обязательно будут восстановлены как символ стойкости и мужества российского народа, ну а враги захлебнутся своей злобой", - сказал Нарышкин на круглом столе по вопросам сохранения объектов культурного наследия.

Удар беспилотником по музею обороны Севастополя был нанесен 10 июля, разгорелся пожар. В результате была практически уничтожена панорама "Оборона Севастополя 1854-1855 годов", воссозданная в советское время. Уцелела десятая часть от изначальной площади полотна. Фрагменты оригинальной работы Франца Рубо находятся в филиале музея и повреждены не были.
В понедельник СВР сообщила, что Великобритания спланировала и помогла осуществить этот удар.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
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