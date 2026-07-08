Музей "Оборона Севастополя" восстановят, заявил Нарышкин

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"И музей обороны Севастополя, и знаменитое полотно ("Оборона Севастополя" - ред.) должно и обязательно будут восстановлены как символ стойкости и мужества российского народа, ну а враги захлебнутся своей злобой", - сказал Нарышкин на круглом столе по вопросам сохранения объектов культурного наследия.