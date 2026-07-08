Музей "Оборона Севастополя" восстановят, заявил Нарышкин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что музей обороны Севастополя будет восстановлен как символ стойкости российского народа.
- 10 июля музей обороны Севастополя подвергся удару беспилотником, в результате которого практически была уничтожена панорама "Оборона Севастополя 1854-1855 годов".
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Музей обороны Севастополя будет восстановлен как символ стойкости российского народа, а враги захлебнутся своей злобой, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.
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"И музей обороны Севастополя, и знаменитое полотно ("Оборона Севастополя" - ред.) должно и обязательно будут восстановлены как символ стойкости и мужества российского народа, ну а враги захлебнутся своей злобой", - сказал Нарышкин на круглом столе по вопросам сохранения объектов культурного наследия.
Удар беспилотником по музею обороны Севастополя был нанесен 10 июля, разгорелся пожар. В результате была практически уничтожена панорама "Оборона Севастополя 1854-1855 годов", воссозданная в советское время. Уцелела десятая часть от изначальной площади полотна. Фрагменты оригинальной работы Франца Рубо находятся в филиале музея и повреждены не были.
В понедельник СВР сообщила, что Великобритания спланировала и помогла осуществить этот удар.