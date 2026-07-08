В Севастополе объявили воздушную тревогу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Севастополе объявлена воздушная тревога, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
- Ночью в Севастополе воздушная тревога объявлялась дважды.
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Внимание всем! Воздушная тревога!" - написал губернатор в канале на платформе "Макс".
Ночью в Севастополе уже дважды объявлялась воздушная тревога.
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22 июня 2022, 17:18