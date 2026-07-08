CМИ: Макконнелл позвонил союзникам, чтобы развеять слухи о смерти мозга

"Макконнелл позвонил из больничной палаты союзникам-республиканцам, чтобы развеять распространяющиеся в интернете слухи о том, что он находится в состоянии смерти мозга", - говорится в сообщении.

Макконнеллу 84 года, в американском конгрессе он с 1985 года. В прошлом политик неоднократно впадал в ступор на публичных выступлениях. После некоторых падений он оказывался в больнице с травмами, среди которых сотрясение мозга и трещина в ребре.