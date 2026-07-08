CМИ: Макконнелл позвонил союзникам, чтобы развеять слухи о смерти мозга

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Американский сенатор-республиканец Митч Макконнелл оказался в больнице.
- В интернете распространились слухи о том, что у Макконнелла «умер мозг», но он позвонил союзникам из больницы, чтобы развеять эти слухи.
- Коллеги Макконнелла по сенату заявили, что он разговорчив и находится в ясном сознании, а его состояние продолжает улучшаться.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Американский 84-летний сенатор-республиканец Митч Макконнелл, который неоднократно впадал на публике в ступор, позвонил своим союзникам из Республиканской партии из больницы, чтобы развеять слухи о том, что у него умер мозг, сообщает газета New York Post.
Ранее американская журналистка Лора Лумер в соцсети Х заявила, что у Макконнелла умер мозг, однако это скрывают. При этом представитель сенатора Дэвид Попп 14 июня заявил, что Макконнелл оказался в больнице.
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"Макконнелл позвонил из больничной палаты союзникам-республиканцам, чтобы развеять распространяющиеся в интернете слухи о том, что он находится в состоянии смерти мозга", - говорится в сообщении.
По данным NYP, Макконнелл связался в том числе с лидером большинства сената Джоном Тьюном и сенатором Джоном Баррассо. По информации газеты, коллеги Макконнелла по сенату заявили, что он разговорчив и находится в ясном сознании.
В заявлении представителя офиса Макконнелла, с которым ознакомилось издание, говорится, что состояние сенатора продолжает улучшаться.
Макконнеллу 84 года, в американском конгрессе он с 1985 года. В прошлом политик неоднократно впадал в ступор на публичных выступлениях. После некоторых падений он оказывался в больнице с травмами, среди которых сотрясение мозга и трещина в ребре.
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