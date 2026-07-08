День семьи, любви и верности в России: когда отмечают, традиции праздника

В государственный праздник День семьи, любви и верности чествуют супружеские пары России. Какого числа отмечается, история даты, что и когда будет происходить – в материале РИА Новости.

Название День семьи, любви и верности

Дата 8 июля

Основание День памяти Петра и Февронии

Правовая основа Указ Президента РФ № 411 от 28.06.2022

Когда отмечают День любви, семьи и верности в 2026 году

Официальная миссия праздника – сохранять традиционные семейные ценности и духовно-нравственное воспитание детей и молодёжи.

Какого числа праздник в России

День семьи, любви и верности ежегодно проходит в России 8 июля. В этот день Русская православная церковь отмечает день памяти святых Петра и Февронии, которые издревле считались на Руси покровителями семьи и брака.

8 июля в России празднуют День семьи, любви и верности

Является ли дата выходным днем

День семьи, любви и верности является обычным рабочим днем, если выпадает на будний день.

Однако если 8 июля приходится на воскресенье, он напротив может стать дополнительным рабочим днем – некоторые отделы ЗАГС отменяют свой законный выходной и регистрируют браки в один из самых желанных для молодоженов дней.

История праздника

Всероссийский день супружеской любви и семейного счастья в честь благоверных князя Петра и княгини Февронии принято праздновать меньше двадцати лет, он не является всемирным, но россияне уже давно с теплом его ждут и встречают.

Как появился День семьи, любви и верности

Традиция светского празднования дня Петра и Февронии была восстановлена жителями Мурома в 1990-х годах, когда День города решили объединить с Днем семейных ценностей.

Почему праздник начали отмечать в 2008 году

Когда он получил официальный статус

Статус государственного праздника День семьи, любви и верности получил 28 июня 2022 года указом президента России . Несмотря на это он остаётся рабочим днем.

Хронология праздника Событие Что произошло 1990-е годы Возрождение традиции в Муроме Локальное чествование Петра и Февронии получило широкую общественную поддержку 2002 год Инициатива расширения праздника Появился импульс к всероссийскому формату 2008 год Общероссийское празднование День семьи, любви и верности стал заметной федеральной датой 2022 год Подписан указ президента РФ №411 Праздник получил официальный статус в России

Предание о Петре и Февронии

Петр и Феврония удостоены церковного почитания за то, что дали пример идеальной православной христианской семьи.

В летописных источниках князь Петр Муромский не упоминается , поэтому некоторые исследователи отождествляют его с князем Давидом, который правил в Муроме с 1205 по 1228 год и принял постриг с именем Петра.

История любви святой супружеской пары описана в древнерусской "Повести о Петре и Февронии Муромских".

За несколько лет до княжения Петр заболел проказой, от которой никто не мог его излечить. Во сне князю было открыто, что его может исцелить дочь пчеловода Феврония. Она была красива, благочестива и добра, к тому же мудра и умела лечить недуги. Князь полюбил Февронию и дал обет жениться на ней после исцеления. Девушка исцелила князя, однако он не сдержал своего слова. Болезнь возобновилась, Феврония вновь вылечила князя, и тогда он женился на исцелительнице.

Когда Петр наследовал княжение после брата, бояре не захотели иметь княгиню простого звания и потребовали, чтобы князь оставил ее. Петр, узнав, что его хотят разлучить с любимой женой, предпочел добровольно отказаться от власти и богатства и удалиться вместе с ней в изгнание. Петр и Феврония покинули Муром, отплыв на лодке по реке Оке. Вскоре в Муроме началась смута, бояре перессорились, домогаясь освободившегося княжеского престола, пролилась кровь. Тогда опомнившиеся бояре собрали совет и решили звать князя Петра обратно. Князь и княгиня вернулись, и Феврония сумела заслужить любовь горожан.

© Фото : РИА Новости Памятник Петру и Февронии Муромским в поселке Солнечное Курортного района Санкт-Петербурга © Фото : РИА Новости Памятник Петру и Февронии Муромским в поселке Солнечное Курортного района Санкт-Петербурга

В преклонных летах Петр и Феврония приняли постриг в разных монастырях с именами Давид и Евфросиния и молили Бога, чтобы им умереть в один день, похоронить себя завещали вместе в специально приготовленном гробу с тонкой перегородкой посередине.

Предание гласит, что они скончались каждый в своей келье в один день и час – 8 июля 1228 года.

Сочтя погребение в одном гробу несовместимым с монашеским званием, их тела положили в разных обителях, но на следующий день они оказались вместе. Так и похоронили святых супругов вместе в городе Муроме в соборной церкви Рождества Пресвятой Богородицы.

Примерно через 300 лет после кончины Петр и Феврония были причислены Русской православной церковью к лику святых

Традиции и символы праздника

В этот день молодожены стремятся заключить брак, а одинокие люди молятся о помощи в поисках второй половины.

Почему символом стала ромашка

Символом праздника сразу была выбрана ромашка. Распространенный в это время года в России полевой цветок символизирует мечты о любви и верности.

Какие традиции сложились 8 июля

8 июля – популярная дата среди молодоженов для заключения брака, но православным венчаться в этот день нельзя, он приходится на Петров пост.

В рамках празднования Дня семьи, любви и верности ежегодно проводится акция "Подари мне жизнь" , направленная на предотвращение абортов, сохранение семейных ценностей и традиций.

В городах, где установлены памятники покровителям брака Петру и Февронии, молодожены верят, что если прикоснуться к святым, это принесет счастье в любви.

Традиции и символы Традиция Как проявляется Символический смысл Современный формат Ромашка Букеты, открытки, декор Чистота, верность, любовь Фотозоны, сувениры, открытки Семейные мероприятия Концерты, ярмарки, прогулки Сплочение семьи Городской (сельский, региональный) праздник Поздравления супругов Слова благодарности, открытки Уважение к браку Социальные сети, мессенджеры Награждение медалью “За любовь и верность” Официальные церемонии Признание крепкой семьи Региональный уровень

Медаль “За любовь и верность”

вручается общественная награда – медаль "За любовь и верность". Ежегодно в День семьи, любви и верности супружеским парам, прожившим в браке 25 и более лет, воспитавшим детей достойными членами общества и подающим пример крепости семейных устоев,– медаль "За любовь и верность".

Как празднуют День семьи, любви и верности в России

Главным центром торжеств традиционно становится город Муром. Чтобы поклониться мощам святых покровителей брака в Свято-Троицкий монастырь съезжаются паломники и туристы. На набережной Оки проходят театральные представления, реконструкции сцен из жизнеописания святых Петра и Февронии, мастер-класс и ремесленные ярмарки.

Не только в Муроме, но и в других регионах России центральным событием становится торжественная церемония награждения пар, годами супружества подтвердивших верность традициям. Гостей торжества приглашают на городские мероприятия, посвященные семейным ценностям.

День памяти Петра и Февронии – семейный праздник, поэтому хорошо посвятить семейному досугу: прогулкам в парке, пикникам, общим хобби, домашним киновечерам.

Что подарить и как поздравить

Символом праздника является ромашка, принято дарить друг другу букеты, плести венки и обмениваться душевными поздравлениями. Строгих правил, что дарить 8 июля, нет. Главное – делать это от чистого сердца. Идеи подарков ниже.

Цветы — особенно ромашки, символизирующие любовь и верность.

— особенно ромашки, символизирующие любовь и верность. Подарочные сертификаты — на совместный отдых, романтический ужин, спа-процедуры или фотосессию.

— на совместный отдых, романтический ужин, спа-процедуры или фотосессию. Парные украшения — браслеты, цепочки или кольца с символическими гравировками.

— браслеты, цепочки или кольца с символическими гравировками. Подарочный набор для совместного уютного отдыха — пледы, кружки с милыми надписями, ароматические свечи.

для совместного уютного отдыха — пледы, кружки с милыми надписями, ароматические свечи. Книги о любви или семейных отношениях, в том числе православные, — для совместного чтения и обсуждения.

о любви или семейных отношениях, в том числе православные, — для совместного чтения и обсуждения. Подарки с символикой праздника — сувениры с изображением ромашек или сердечек.

— сувениры с изображением ромашек или сердечек. Подарки ручной работы — сделанные своими руками открытки, поделки или украшения.

В народе сложилось понятие “февроньки” – это самодельные послания по имени святой Февронии с пожеланиями любви и счастья.

Вопросы и ответы

Когда День семьи, любви и верности в 2026 году?

В 2026 году День семьи, любви и верности отмечают 8 июля. Дата фиксированная, поэтому каждый год праздник приходится именно на этот день.

День семьи, любви и верности – это официальный праздник или нет?

Да, это официальный праздник в России. Его статус закреплён Указом Президента РФ от 28 июня 2022 года № 411.

День семьи, любви и верности – выходной или рабочий день?

Праздник является официальным, но дополнительного выходного дня по этому поводу не установлено. Поэтому 8 июля обычно остаётся рабочим днём, если не совпадает с иным выходным по календарю.

Почему ромашка стала символом праздника?

Ромашка воспринимается как простой и понятный летний символ любви, чистоты и верности. Она часто используется в открытках, декоре и праздничной атрибутике 8 июля.

Где проходят главные мероприятия в День семьи, любви и верности?

Главные события традиционно проходят в Муроме, который считается исторической родиной праздника. Но концерты, ярмарки, церемонии награждения и семейные программы проводят и во многих других регионах России.