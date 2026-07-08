Трамп не видит перспективы сделки с Ираном

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп заявил, что не видит перспективы сделки с Ираном, несмотря на усилия американских переговорщиков.
- Центральное командование ВС США утверждало, что серия мощных ударов по Ирану была ответом на действия Ирана против коммерческих судов, пересекавших Ормузский пролив.
АНКАРА, 8 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что не видит перспективы сделки с Ираном, несмотря на усилия американских переговорщиков.
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"Теперь мы видим, что не имеет значения, говорят ли с ними (американские переговорщики - ред.). Я думаю, они могут говорить, но я не вижу (перспектив - ред.). Вся моя жизнь - это сделки. Я этого не вижу. Я не вижу (сделки - ред.) с ними", - сказал он журналистам в Анкаре.
В ночь на среду американские военные начали серию мощных ударов по Ирану. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Иранские военные сообщили об ответных ударах по базам США в Бахрейне и Кувейте, иранские власти обвиняли Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении военных действий.