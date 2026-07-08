Трамп не видит перспективы сделки с Ираном

«

"Теперь мы видим, что не имеет значения, говорят ли с ними (американские переговорщики - ред.). Я думаю, они могут говорить, но я не вижу (перспектив - ред.). Вся моя жизнь - это сделки. Я этого не вижу. Я не вижу (сделки - ред.) с ними", - сказал он журналистам в Анкаре.