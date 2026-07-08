В Саратовской области умерли двое из трех пострадавших при стрельбе

Краткий пересказ от РИА ИИ Двое из трех мужчин, пострадавших при стрельбе на трассе под Саратовом, скончались.

Стрельбу, предположительно из охотничьего ружья, в ходе ссоры на автодороге вел 41-летний ранее неоднократно судимый житель саратовского Калининска.

Подозреваемого объявили в федеральный розыск.

КАЗАНЬ, 8 июл – РИА Новости. Скончались двое из трех мужчин, пострадавших при стрельбе на трассе под Саратовом в конце июня, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Саратовской области.

По данным регионального ГУМВД, 29 июня троих мужчин 34, 38 и 60 лет госпитализировали в Калининскую больницу с огнестрельными ранениями. Полицейские установили, что в ходе ссоры на автодороге в них, предположительно из охотничьего ружья, стрелял 41-летний ранее неоднократно судимый житель саратовского Калининска . Было возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 3 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), подозреваемого объявили в федеральный розыск.

Первый из троих пострадавших скончался 1 июля. Второй находился в больнице в тяжелом состоянии, третий - в состоянии средней степени тяжести.