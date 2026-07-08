В Саратовской области умерли двое из трех пострадавших при стрельбе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Двое из трех мужчин, пострадавших при стрельбе на трассе под Саратовом, скончались.
- Стрельбу, предположительно из охотничьего ружья, в ходе ссоры на автодороге вел 41-летний ранее неоднократно судимый житель саратовского Калининска.
- Подозреваемого объявили в федеральный розыск.
КАЗАНЬ, 8 июл – РИА Новости. Скончались двое из трех мужчин, пострадавших при стрельбе на трассе под Саратовом в конце июня, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Саратовской области.
По данным регионального ГУМВД, 29 июня троих мужчин 34, 38 и 60 лет госпитализировали в Калининскую больницу с огнестрельными ранениями. Полицейские установили, что в ходе ссоры на автодороге в них, предположительно из охотничьего ружья, стрелял 41-летний ранее неоднократно судимый житель саратовского Калининска. Было возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 3 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), подозреваемого объявили в федеральный розыск.
Первый из троих пострадавших скончался 1 июля. Второй находился в больнице в тяжелом состоянии, третий - в состоянии средней степени тяжести.
"Один скончался, один находится в тяжелом состоянии", - сказал представитель минздрава.