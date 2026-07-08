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Сестра главы Гагаузии рассказала, как Санду поощряет борьбу с оппозицией - РИА Новости, 09.07.2026
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23:53 08.07.2026 (обновлено: 00:04 09.07.2026)
Сестра главы Гагаузии рассказала, как Санду поощряет борьбу с оппозицией

Буюклы: Санду наградила судью, которая расправляется с неугодными политиками

© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© AP Photo / Andreea Alexandru
Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Молдавии Майя Санду подписала указ о переводе судьи Анны Кучереску в Высшую судебную палату.
  • Анна Кучереску вынесла приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул о семи годах лишения свободы.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду наградила повышением судью Анну Кучереску, которая расправляется с неугодными властям политиками, в том числе с главой Гагаузии Евгенией Гуцул, рассказала в беседе с корреспондентом РИА Новости ее сестра Алена Буюклы.
Ранее в среду администрация президента Молдавии сообщила, что Майя Санду подписала указ о переводе в Высшую судебную палату судьи Анны Кучереску, которая приговорила главу Гагаузии к семи годам лишения свободы.
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"Эту судью (Кучереску - ред.) постоянно выбирают для политических процессов. Сейчас ее поставили в Верховный суд, она поднялась - это большая награда, она устраняет политиков, неугодных Майе Санду", - рассказала Буюклы.
Она уверена, что между приговором Гуцул и повышением Кучереску есть прямая связь.
Гагаузия — автономия на юге Молдавии, где традиционно сильны позиции политиков, выступающих за укрепление связей с Россией. Отношения между властями в Кишиневе и руководством автономии в последние годы осложнились на фоне политических разногласий, что нередко приводило к задержкам в организации местных электоральных процессов.
В августе 2025 года суд первой инстанции приговорил главу Гагаузии Евгению Гуцул к семи годам лишения свободы, ее обвиняли в финансировании ныне запрещенной в Молдавии партии "Шор". Двадцать восьмого мая апелляционная палата Кишинева оставила в силе этот приговор, поэтому власти автономии вправе выбрать также нового руководителя. Оппозиция в Молдавии обвиняет правящую партию "Действие и солидарность", негласным лидером которой является президент Молдавии Майя Санду, в политическом давлении на автономию.
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В миреМолдавияГагаузияКишиневМайя СандуЕвгения ГуцулПриговор главе Гагаузии Евгении Гуцул в Молдавии
 
 
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