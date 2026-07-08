Краткий пересказ от РИА ИИ Президент Молдавии Майя Санду подписала указ о переводе судьи Анны Кучереску в Высшую судебную палату.

Анна Кучереску вынесла приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул о семи годах лишения свободы.

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду наградила повышением судью Анну Кучереску, которая расправляется с неугодными властям политиками, в том числе с главой Гагаузии Евгенией Гуцул, рассказала в беседе с корреспондентом РИА Новости ее сестра Алена Буюклы.

Ранее в среду администрация президента Молдавии сообщила, что Майя Санду подписала указ о переводе в Высшую судебную палату судьи Анны Кучереску, которая приговорила главу Гагаузии к семи годам лишения свободы.

"Эту судью (Кучереску - ред.) постоянно выбирают для политических процессов. Сейчас ее поставили в Верховный суд, она поднялась - это большая награда, она устраняет политиков, неугодных Майе Санду", - рассказала Буюклы.

Она уверена, что между приговором Гуцул и повышением Кучереску есть прямая связь.

Гагаузия — автономия на юге Молдавии, где традиционно сильны позиции политиков, выступающих за укрепление связей с Россией. Отношения между властями в Кишиневе и руководством автономии в последние годы осложнились на фоне политических разногласий, что нередко приводило к задержкам в организации местных электоральных процессов.