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Санду повысила судью, которая приговорила главу Гагаузии к семи годам - РИА Новости, 08.07.2026
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10:08 08.07.2026
Санду повысила судью, которая приговорила главу Гагаузии к семи годам

Санду повысила судью, которая приговорила Гуцул к 7 годам лишения свободы

© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© AP Photo / Andreea Alexandru
Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Молдавии Майя Санду подписала указ о переводе судьи Анны Кучереску в Высшую судебную палату.
  • Она вынесла приговор о семи годах лишения свободы главе Гагаузии Евгении Гуцул за финансирование запрещенной в Молдавии партии "Шор".
КИШИНЕВ, 8 июл - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду подписала указ о переводе в Высшую судебную палату судьи Анны Кучереску, которая приговорила главу Гагаузии Евгению Гуцул к семи годам лишения свободы.
В августе 2025 года суд первой инстанции приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы, ее обвиняли в финансировании ныне запрещенной в Молдавии партии "Шор". Приговор вынесла судья Кучереску. Двадцать восьмого мая апелляционная палата Кишинева оставила в силе этот приговор.
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"Судьями Высшей судебной палаты назначаются: Кроитор Елена, Кучереску Анна, Негру Александру, Стратан Сергей, Стратулат Георгий. Судьи Высшей судебной палаты приступают к исполнению своих обязанностей со дня вступления в силу настоящего постановления", - говорится в указе, опубликованном на сайте президента.
Отношения между Кишиневом и Гагаузской автономией остаются напряженными. Оппозиция в Молдавии обвиняет правящую партию "Действие и солидарность", негласным лидером которой является Санду, в политическом давлении на автономию.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
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В миреМолдавияКишиневГагаузияМайя СандуЕвгения Гуцул
 
 
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