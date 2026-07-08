Санду повысила судью, которая приговорила главу Гагаузии к семи годам

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Молдавии Майя Санду подписала указ о переводе судьи Анны Кучереску в Высшую судебную палату.
- Она вынесла приговор о семи годах лишения свободы главе Гагаузии Евгении Гуцул за финансирование запрещенной в Молдавии партии "Шор".
КИШИНЕВ, 8 июл - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду подписала указ о переводе в Высшую судебную палату судьи Анны Кучереску, которая приговорила главу Гагаузии Евгению Гуцул к семи годам лишения свободы.
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"Судьями Высшей судебной палаты назначаются: Кроитор Елена, Кучереску Анна, Негру Александру, Стратан Сергей, Стратулат Георгий. Судьи Высшей судебной палаты приступают к исполнению своих обязанностей со дня вступления в силу настоящего постановления", - говорится в указе, опубликованном на сайте президента.
Отношения между Кишиневом и Гагаузской автономией остаются напряженными. Оппозиция в Молдавии обвиняет правящую партию "Действие и солидарность", негласным лидером которой является Санду, в политическом давлении на автономию.