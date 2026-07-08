Муж Гуцул надеется на отмену наказания президентом Молдавии

Краткий пересказ от РИА ИИ Муж главы Гагаузии Евгении Гуцул Артем надеется на отмену наказания супруги президентом Молдавии Майей Санду.

Книгу находящейся в тюрьме главы Гагаузии «Дело Гуцул. Анатомия политического преследования» впервые презентовали в Москве.

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Муж главы Гагаузии Евгении Гуцул Артем заявил РИА Новости, что надеется на отмену наказания супруги президентом Молдавии Майей Санду.

Книгу находящейся в тюрьме главы Гагаузии "Дело Гуцул. Анатомия политического преследования" впервые презентовали в Москве

"Я думаю, что это отмена наказания президентом. У нас такое практикуется. То есть освобождают убийц, освобождают насильников, а тут мать двоих детей, которая ничего в своей жизни не совершила. Она даже правила дорожного движения не нарушала, не то чтобы там какие-то злодеяния, которые ей присвоили", - сказал Артем, отвечая на вопрос о возможности варианта досрочного освобождения Евгении.

Супруг надеется, что Санду примет правильное решение. "Я надеюсь, что наш президент Молдавии образумится, как бы придет в норму и поймет, что заключила невиновного человека", - пояснил он.

В августе 2025 года суд первой инстанции приговорил главу Гагаузии Евгению Гуцул к семи годам лишения свободы, ее обвиняли в финансировании ныне запрещенной в Молдавии партии "Шор". Двадцать восьмого мая апелляционная палата Кишинева оставила в силе этот приговор, поэтому власти автономии вправе выбрать также нового руководителя. Оппозиция в Молдавии обвиняет правящую партию "Действие и солидарность", негласным лидером которой является президент Молдавии Майя Санду, в политическом давлении на автономию.