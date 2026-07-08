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СМИ: Boeing 737 пропал с радаров над Аравийским морем - РИА Новости, 08.07.2026
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04:56 08.07.2026 (обновлено: 05:51 08.07.2026)
СМИ: Boeing 737 пропал с радаров над Аравийским морем

Dawn: в Аравийском море пропал Boeing 737 пакистанских авиалиний

CC BY-SA 2.0 / pjs2005 / Boeing 737-8 MAX N8704QСамолет Boeing 737-8 MAX
Самолет Boeing 737-8 MAX - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
CC BY-SA 2.0 / pjs2005 / Boeing 737-8 MAX N8704Q
Самолет Boeing 737-8 MAX. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Грузовой самолет Boeing 737-400 авиакомпании K2 Airways пропал с радаров над Аравийским морем.
  • На борту самолета находились пять членов экипажа, а пилот сообщил о проблеме с навигацией во время полета.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Грузовой самолет пакистанской авиакомпании K2 Airways пропал с радаров над Аравийским морем, на его борту находятся пять человек, сообщает газета Dawn.
"Грузовой самолет Boeing 737-400 авиакомпании K2 Airways, следовавший из города Шарджа в город Карачи, исчез с радаров над Аравийским морем, примерно в 300 километрах к западу от Карачи... На борту самолета находились пять членов экипажа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пилот сообщил о проблеме с навигацией во время полета и запросил помощь у центра управления воздушным движением.
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