СМИ: Boeing 737 пропал с радаров над Аравийским морем

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Грузовой самолет Boeing 737-400 авиакомпании K2 Airways пропал с радаров над Аравийским морем.
- На борту самолета находились пять членов экипажа, а пилот сообщил о проблеме с навигацией во время полета.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Грузовой самолет пакистанской авиакомпании K2 Airways пропал с радаров над Аравийским морем, на его борту находятся пять человек, сообщает газета Dawn.
Отмечается, что пилот сообщил о проблеме с навигацией во время полета и запросил помощь у центра управления воздушным движением.
На вершине горы в Индонезии нашли пропавший с радаров самолет
18 января, 10:42