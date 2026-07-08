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На Украине забили тревогу после беседы Зеленского и Трампа на саммите НАТО - РИА Новости, 08.07.2026
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21:19 08.07.2026
На Украине забили тревогу после беседы Зеленского и Трампа на саммите НАТО

"Страна.ua": встреча Зеленского и Трампа закончилась пустыми обещаниями

© REUTERS / Jonathan ErnstВладимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Анкаре
Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Анкаре - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© REUTERS / Jonathan Ernst
Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Анкаре
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским закончилась пустыми обещаниями, пишет украинское издание "Страна.ua".
  • По мнению автора публикации, заявления Трампа напоминают информационную подготовку к переговорам с Москвой, а не практические шаги по поддержке Украины.
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским закончилась пустыми обещаниями, пишет украинское издание "Страна.ua".
"Ракеты к Patriot Украине нужны уже сейчас, а если Вашингтон и выдаст лицензию на их производство, то произведут их лишь в весьма отдаленном будущем, когда будут построены заводы, обучен персонал и налажено производство. О поставках ракет прямо сейчас Трамп ничего не сказал, зато после обещания насчет лицензий на производство ракет обронил фразу: "Теперь нас никто не сможет попрекать в том, что мы не помогаем Украине с оружием". То же самое касается и закупок украинских дронов. Состоятся ли они? В каком количестве и когда? Информации нет", — отмечается в статье.
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По мнению автора публикации, заявления Трампа напоминают информационную подготовку к переговорам с Москвой, а не практические шаги по поддержке Украины.
Саммит НАТО состоялся в Анкаре 7-8 июля. В среду Трамп встретился с Владимиром Зеленским. В ходе переговоров американский лидер заявил, что Киев может получить лицензию на производство систем Patriot. Кроме того, он отметил, что Россия и Украина добились значительного прогресса в урегулировании конфликта, а также сообщил о намерении провести телефонный разговор с Владимиром Путиным.
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