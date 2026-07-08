На Украине забили тревогу после беседы Зеленского и Трампа на саммите НАТО

По мнению автора публикации, заявления Трампа напоминают информационную подготовку к переговорам с Москвой, а не практические шаги по поддержке Украины.

Саммит НАТО состоялся в Анкаре 7-8 июля. В среду Трамп встретился с Владимиром Зеленским. В ходе переговоров американский лидер заявил, что Киев может получить лицензию на производство систем Patriot. Кроме того, он отметил, что Россия и Украина добились значительного прогресса в урегулировании конфликта, а также сообщил о намерении провести телефонный разговор с Владимиром Путиным.