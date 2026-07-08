В Херсонской области за сутки из-за атак ВСУ погиб один мирный житель

Краткий пересказ от РИА ИИ В Херсонской области один мирный житель погиб, пятеро ранены в результате атак ВСУ за последние сутки.

Частично без электроэнергии остаются 165 населенных пунктов в нескольких округах.

Энергетики продолжают восстановительные работы.

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости. Один мирный житель Херсонской области погиб, пятеро ранены в результате атак ВСУ за последние сутки, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

"За последние сутки из-за террористических атак киевского режима погиб один мирный житель Херсонской области , пять человек пострадало", - написал Сальдо в канале в " Макс ".

В Алешках при атаке беспилотника погиб мужчина 1977 года рождения, в Раденске Алешкинского HYPERLINK "" муниципального округа в результате удара БПЛА ранения получил мужчина 1962 года рождения, он доставлен в Скадовскую ЦРБ.

В Старой Збурьевке Голопристанского муниципального округа при атаке беспилотника пострадала женщина 1962 года рождения. В Софиевке Каховского муниципального округа удар дрона по легковому автомобилю привел к ранению женщины 1973 года рождения и мужчины 1973 года рождения. Обе женщины госпитализированы.

В Красной Поляне Чаплинского муниципального округа атака БПЛА на грузовой автомобиль ранила мужчину 1978 года рождения, он доставлен в Чаплинскую ЦРБ.