В Херсонской области за сутки из-за атак ВСУ погиб один мирный житель

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Херсонской области один мирный житель погиб, пятеро ранены в результате атак ВСУ за последние сутки.
- Частично без электроэнергии остаются 165 населенных пунктов в нескольких округах.
- Энергетики продолжают восстановительные работы.
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости. Один мирный житель Херсонской области погиб, пятеро ранены в результате атак ВСУ за последние сутки, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"За последние сутки из-за террористических атак киевского режима погиб один мирный житель Херсонской области, пять человек пострадало", - написал Сальдо в канале в "Макс".
В Алешках при атаке беспилотника погиб мужчина 1977 года рождения, в Раденске Алешкинского HYPERLINK "" муниципального округа в результате удара БПЛА ранения получил мужчина 1962 года рождения, он доставлен в Скадовскую ЦРБ.
В Старой Збурьевке Голопристанского муниципального округа при атаке беспилотника пострадала женщина 1962 года рождения. В Софиевке Каховского муниципального округа удар дрона по легковому автомобилю привел к ранению женщины 1973 года рождения и мужчины 1973 года рождения. Обе женщины госпитализированы.
В Красной Поляне Чаплинского муниципального округа атака БПЛА на грузовой автомобиль ранила мужчину 1978 года рождения, он доставлен в Чаплинскую ЦРБ.
Без электроэнергии частично остаются Алешкинский, Великолепетихский, Голопристанский, Горностаевский, Каховский, Новокаховский, Скадовский и Чаплинский округа — 165 населенных пунктов. Энергетики продолжают восстановительные работы, сообщил губернатор.