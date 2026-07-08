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В Херсонской области за сутки из-за атак ВСУ погиб один мирный житель - РИА Новости, 08.07.2026
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12:34 08.07.2026 (обновлено: 12:51 08.07.2026)
В Херсонской области за сутки из-за атак ВСУ погиб один мирный житель

Сальдо: в Херсонской области за сутки из-за атак ВСУ погиб один мирный житель

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Херсонской области один мирный житель погиб, пятеро ранены в результате атак ВСУ за последние сутки.
  • Частично без электроэнергии остаются 165 населенных пунктов в нескольких округах.
  • Энергетики продолжают восстановительные работы.
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости. Один мирный житель Херсонской области погиб, пятеро ранены в результате атак ВСУ за последние сутки, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"За последние сутки из-за террористических атак киевского режима погиб один мирный житель Херсонской области, пять человек пострадало", - написал Сальдо в канале в "Макс".
Работа скорой помощи - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
При атаке БПЛА ВСУ на Саратовскую область погиб человек
Вчера, 06:27
В Алешках при атаке беспилотника погиб мужчина 1977 года рождения, в Раденске Алешкинского HYPERLINK "" муниципального округа в результате удара БПЛА ранения получил мужчина 1962 года рождения, он доставлен в Скадовскую ЦРБ.
В Старой Збурьевке Голопристанского муниципального округа при атаке беспилотника пострадала женщина 1962 года рождения. В Софиевке Каховского муниципального округа удар дрона по легковому автомобилю привел к ранению женщины 1973 года рождения и мужчины 1973 года рождения. Обе женщины госпитализированы.
В Красной Поляне Чаплинского муниципального округа атака БПЛА на грузовой автомобиль ранила мужчину 1978 года рождения, он доставлен в Чаплинскую ЦРБ.
Без электроэнергии частично остаются Алешкинский, Великолепетихский, Голопристанский, Горностаевский, Каховский, Новокаховский, Скадовский и Чаплинский округа — 165 населенных пунктов. Энергетики продолжают восстановительные работы, сообщил губернатор.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
В Мелитополе, при ударе ВСУ по торговой базе погиб мужчина
7 июля, 15:10
 
Херсонская областьВладимир СальдоПроисшествия
 
 
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