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Жительницу Сахалина осудят за получение выплат на несуществующего ребенка - РИА Новости, 08.07.2026
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09:22 08.07.2026
Жительницу Сахалина осудят за получение выплат на несуществующего ребенка

Жительницу Сахалина будут судить за получение выплат на несуществующего ребенка

© Fotolia / CorgarashuСуд присяжных
Суд присяжных - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© Fotolia / Corgarashu
Суд присяжных. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жительницу Сахалина обвиняют в получении социальных выплат на сумму более 2 миллионов рублей за несуществующего ребенка.
  • Уголовное дело направлено в Южно-Сахалинский городской суд, женщине может грозить до 10 лет лишения свободы.
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 июл – РИА Новости. Жительницу Сахалина будут судить за получение социальных выплат на сумму более 2 миллионов рублей за несуществующего ребенка, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
По ее информации, 36-летняя женщина обвиняется по части 4 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат).
«
"По версии следствия, обвиняемая предоставила в уполномоченные государственные органы фиктивное свидетельство о рождении на несуществующего ребенка, за счет чего получала государственные пособия и меры социальной поддержки, чем причинила ущерб бюджету РФ в особо крупном размере на сумму более 2 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Уголовное дело направлено в Южно-Сахалинский городской суд для рассмотрения по существу. Женщине может грозить до 10 лет лишения свободы, отмечает пресс-служба.
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