Жительницу Сахалина осудят за получение выплат на несуществующего ребенка

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Жительницу Сахалина обвиняют в получении социальных выплат на сумму более 2 миллионов рублей за несуществующего ребенка.
- Уголовное дело направлено в Южно-Сахалинский городской суд, женщине может грозить до 10 лет лишения свободы.
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 июл – РИА Новости. Жительницу Сахалина будут судить за получение социальных выплат на сумму более 2 миллионов рублей за несуществующего ребенка, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
По ее информации, 36-летняя женщина обвиняется по части 4 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат).
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"По версии следствия, обвиняемая предоставила в уполномоченные государственные органы фиктивное свидетельство о рождении на несуществующего ребенка, за счет чего получала государственные пособия и меры социальной поддержки, чем причинила ущерб бюджету РФ в особо крупном размере на сумму более 2 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Уголовное дело направлено в Южно-Сахалинский городской суд для рассмотрения по существу. Женщине может грозить до 10 лет лишения свободы, отмечает пресс-служба.