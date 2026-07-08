Жительницу Сахалина осудят за получение выплат на несуществующего ребенка

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"По версии следствия, обвиняемая предоставила в уполномоченные государственные органы фиктивное свидетельство о рождении на несуществующего ребенка, за счет чего получала государственные пособия и меры социальной поддержки, чем причинила ущерб бюджету РФ в особо крупном размере на сумму более 2 миллионов рублей", - говорится в сообщении.