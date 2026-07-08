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Фитофтороз может уничтожить урожай за три дня, заявила садовод - РИА Новости, 08.07.2026
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19:37 08.07.2026
Фитофтороз может уничтожить урожай за три дня, заявила садовод

Воронова: фитофтороз может уничтожить весь урожай пасленовых за три дня

© РИА Новости / Игорь Онучин | Перейти в медиабанкПомидоры
Помидоры - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Игорь Онучин
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Цветение картофеля в июле привлекает фитофтору, которая может уничтожить урожай пасленовых культур за несколько дней.
  • Признаки фитофтороза проявляются сразу: темные пятна на листьях, затем на плодах и клубнях картофеля, коричневатые края листьев у томатов.
  • Для защиты урожая необходимо обрабатывать растения препаратами от фитофторы при первых признаках болезни и проводить превентивные обработки фунгицидами в конце июля — начале августа.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Цветущий в июле картофель становится магнитом для фитофторы, которая способна за несколько дней уничтожить урожай пасленовых культур, рассказала член Союза садоводов России телеведущая Ольга Воронова.
"Как только в июле картошка зацветает, у нее образуется гормон, привлекающий фитофтору. Для вредителя это сигнал, что на вашу грядку можно напасть. Фитофтороз способен за три-четыре дня уничтожить целую грядку. Это грибковая болезнь пасленовых растений", - сказала Воронова NEWS.ru.
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По словам садовода, признаки фитофтороза заметны сразу: у картофеля темные пятна поражают листья, затем плоды и клубни; у томатов листья становятся коричневатыми по краям. Если вовремя не обработать растения, урожая в августе не будет, предупредила Воронова.
"Если вы заметили больные листья, нужно обработать их препаратами от фитофторы. Тогда дальше заражение не пойдет. Делать это поздно, когда болезнь уже распространилась на плоды", - отметила специалист.
Воронова также посоветовала проводить превентивные обработки фунгицидами в конце июля - начале августа, до того как болезнь проявится. Это поможет защитить растения и сохранить урожай, добавила она.
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