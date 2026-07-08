Фитофтороз может уничтожить урожай за три дня, заявила садовод

Краткий пересказ от РИА ИИ Цветение картофеля в июле привлекает фитофтору, которая может уничтожить урожай пасленовых культур за несколько дней.

Признаки фитофтороза проявляются сразу: темные пятна на листьях, затем на плодах и клубнях картофеля, коричневатые края листьев у томатов.

Для защиты урожая необходимо обрабатывать растения препаратами от фитофторы при первых признаках болезни и проводить превентивные обработки фунгицидами в конце июля — начале августа.

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Цветущий в июле картофель становится магнитом для фитофторы, которая способна за несколько дней уничтожить урожай пасленовых культур, рассказала член Союза садоводов России телеведущая Ольга Воронова.

"Как только в июле картошка зацветает, у нее образуется гормон, привлекающий фитофтору. Для вредителя это сигнал, что на вашу грядку можно напасть. Фитофтороз способен за три-четыре дня уничтожить целую грядку. Это грибковая болезнь пасленовых растений", - сказала Воронова NEWS.ru

По словам садовода, признаки фитофтороза заметны сразу: у картофеля темные пятна поражают листья, затем плоды и клубни; у томатов листья становятся коричневатыми по краям. Если вовремя не обработать растения, урожая в августе не будет, предупредила Воронова.

"Если вы заметили больные листья, нужно обработать их препаратами от фитофторы. Тогда дальше заражение не пойдет. Делать это поздно, когда болезнь уже распространилась на плоды", - отметила специалист.