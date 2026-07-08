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Рютте рассказал, где пройдет следующий саммит НАТО - РИА Новости, 08.07.2026
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16:53 08.07.2026
Рютте рассказал, где пройдет следующий саммит НАТО

Рютте: следующий саммит НАТО пройдет в Албании, дата еще не определена

© REUTERS / Umit BektasГенсек НАТО Марк Рютте во время саммита НАТО в Анкаре
Генсек НАТО Марк Рютте во время саммита НАТО в Анкаре - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© REUTERS / Umit Bektas
Генсек НАТО Марк Рютте во время саммита НАТО в Анкаре
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Следующий саммит НАТО пройдет в Албании, заявил генсек альянса Марк Рютте.
  • Дата проведения пока не определена.
АНКАРА, 8 июл - РИА Новости. Следующий саммит НАТО пройдет в Албании, однако с датой пока не удалось определиться, заявил в среду генсек альянса Марк Рютте.
Саммит НАТО проходит 7-8 июля в Анкаре.
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"Следующий саммит состоится в Албании, но нам еще предстоит решить, когда именно", - сказал Рютте на пресс-конференции в Анкаре.
При этом итоговая декларация не содержит информации о месте и времени проведения следующего саммита.
В среду агентство Блумберг сообщило со ссылкой на источники, что союзники по НАТО рассматривают возможность отказаться от проведения саммита в Албании в 2027 году, чтобы снизить напряженность с президентом США Дональдом Трампом, критикующим альянс.
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В миреАлбанияМарк РюттеНАТО
 
 
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