Рютте рассказал, где пройдет следующий саммит НАТО

Генсек НАТО Марк Рютте во время саммита НАТО в Анкаре

Генсек НАТО Марк Рютте во время саммита НАТО в Анкаре

© REUTERS / Umit Bektas Генсек НАТО Марк Рютте во время саммита НАТО в Анкаре

Краткий пересказ от РИА ИИ Следующий саммит НАТО пройдет в Албании, заявил генсек альянса Марк Рютте.

Дата проведения пока не определена.

АНКАРА, 8 июл - РИА Новости. Следующий саммит НАТО пройдет в Албании, однако с датой пока не удалось определиться, заявил в среду генсек альянса Марк Рютте.

"Следующий саммит состоится в Албании, но нам еще предстоит решить, когда именно", - сказал Рютте на пресс-конференции в Анкаре.

При этом итоговая декларация не содержит информации о месте и времени проведения следующего саммита.