Рютте рассказал, где пройдет следующий саммит НАТО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Следующий саммит НАТО пройдет в Албании, заявил генсек альянса Марк Рютте.
- Дата проведения пока не определена.
АНКАРА, 8 июл - РИА Новости. Следующий саммит НАТО пройдет в Албании, однако с датой пока не удалось определиться, заявил в среду генсек альянса Марк Рютте.
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"Следующий саммит состоится в Албании, но нам еще предстоит решить, когда именно", - сказал Рютте на пресс-конференции в Анкаре.
При этом итоговая декларация не содержит информации о месте и времени проведения следующего саммита.
В среду агентство Блумберг сообщило со ссылкой на источники, что союзники по НАТО рассматривают возможность отказаться от проведения саммита в Албании в 2027 году, чтобы снизить напряженность с президентом США Дональдом Трампом, критикующим альянс.