Рютте внезапно высказался о России на саммите НАТО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Генсек НАТО Марк Рютте ожидает, что по итогам саммита в Анкаре альянс назовет Россию долгосрочной угрозой.
- Кроме того, он отметил рост оборонных расходов и инвестиций в оборонную промышленность по всему альянсу.
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Генсек альянса Марк Рютте ожидает, что НАТО назовет Россию угрозой по итогам саммита в Анкаре.
"Я жду четкого документального подтверждения того, что Россия является долгосрочной угрозой", — цитирует его агентство Anadolu.
"Я жду четкого документального подтверждения того, что Россия является долгосрочной угрозой", — цитирует его агентство Anadolu.
Он отметил рост оборонных расходов и инвестиций в оборонную промышленность по всему альянсу.
Накануне глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не обязан тратить деньги на обеспечение безопасности в Европе и может вывести оттуда всех своих солдат.
Саммит глав государств и правительств НАТО проходит в Анкаре 7-8 июля.
Накануне глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не обязан тратить деньги на обеспечение безопасности в Европе и может вывести оттуда всех своих солдат.
Саммит глав государств и правительств НАТО проходит в Анкаре 7-8 июля.