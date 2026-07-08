Рютте внезапно высказался о России на саммите НАТО

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Генсек альянса Марк Рютте ожидает, что НАТО назовет Россию угрозой по итогам саммита в Анкаре.



"Я жду четкого документального подтверждения того, что Россия является долгосрочной угрозой", — цитирует его агентство Anadolu.