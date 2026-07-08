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Рютте внезапно высказался о России на саммите НАТО - РИА Новости, 08.07.2026
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10:27 08.07.2026 (обновлено: 13:39 08.07.2026)
Рютте внезапно высказался о России на саммите НАТО

Рютте ожидает, что НАТО назовет Россию угрозой по итогам саммита в Анкаре

© AP Photo / Alex BrandonГенсек НАТО Марк Рютте во время саммита НАТО в Анкаре. 8 июля 2026 года
Генсек НАТО Марк Рютте во время саммита НАТО в Анкаре. 8 июля 2026 года - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Генсек НАТО Марк Рютте во время саммита НАТО в Анкаре. 8 июля 2026 года
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Генсек НАТО Марк Рютте ожидает, что по итогам саммита в Анкаре альянс назовет Россию долгосрочной угрозой.
  • Кроме того, он отметил рост оборонных расходов и инвестиций в оборонную промышленность по всему альянсу.
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Генсек альянса Марк Рютте ожидает, что НАТО назовет Россию угрозой по итогам саммита в Анкаре.

"Я жду четкого документального подтверждения того, что Россия является долгосрочной угрозой", — цитирует его агентство Anadolu.
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Он отметил рост оборонных расходов и инвестиций в оборонную промышленность по всему альянсу.

Накануне глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не обязан тратить деньги на обеспечение безопасности в Европе и может вывести оттуда всех своих солдат.

Саммит глав государств и правительств НАТО проходит в Анкаре 7-8 июля.
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